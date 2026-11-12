Murió Regina Torné, actriz mexicana y figura clave en El Chavo del 8

Se confirmó el fallecimiento de Regina Torné a los 82 años. La actriz, reconocida por su papel de Gloria en El Chavo del 8, dejó una extensa trayectoria en el cine mexicano.

La industria del entretenimiento mexicano ha recibido la noticia de la muerte de la actriz Regina Torné, quien falleció el miércoles 11 de noviembre a la edad de 82 años. Este anuncio fue confirmado oficialmente por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en México, marcando el fin de una carrera artística que abarcó más de cinco décadas en el cine, la televisión y el teatro.

Regina Torné es recordada universalmente por su contribución al universo creado por Roberto Gómez Bolaños, específicamente en la icónica serie "El Chavo del 8". Su actuación como la tía Gloria, prima de la personaje Paty, se convirtió en uno de los momentos más memorables para millones de espectadores en Latinoamérica. La noticia de su partida ha generado una profunda tristeza entre los seguidores del programa, quienes siguen honrando la memoria de los actores que dieron vida a la famosa vecindad.

Also read El examen de próstata no empieza donde crees: La prueba clave que todo hombre debe conocer

La interpretación de Gloria y el interés de Don Ramón

Regina Torné interpretó el papel de Gloria en 1978, un personaje que llegó a la vecindad acompañada de su sobrina Paty. Esta entrada desencadenó inmediatamente el interés romántico de Don Ramón, quien se sintió atraído por la nueva vecina. La dinámica entre ambos generó varias situaciones cómicas y enredos característicos del programa, consolidando la actuación de Torné como una de las más recordadas por el público.

Aunque el personaje de Gloria fue interpretado por distintas actrices a lo largo de la historia de la serie, la versión de Regina Torné en los episodios grabados en 1978 destaca por su impacto. Su presencia en la trama permitió explorar las tradicionales comedia de enredos que definieron la identidad del show, dejando una huella imborrable en la cultura popular mexicana y latinoamericana.

Advertisement

Trayectoria en cine y el papel de Mamá Elena

La carrera de Regina Torné se extendió mucho más allá de la televisión y las comedia situacional. Uno de sus roles más importantes en el cine occurred en 1992, cuando participó en la película "Como agua para chocolate", dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel. En esta producción, Torné interpretó a Mamá Elena, la estricta madre de la protagonista Tita, un personaje central en la narrativa emocional de la historia.

La cinta se convirtió en una de las producciones mexicanas más reconocidas de la década de 1990 y obtuvo múltiples premios Ariel, el máximo reconocimiento de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La presencia de Torné en el reparto está oficialmente registrada por la academia, destacando su versatilidad como actriz. Esta película, junto con otras obras, consolidó su nombre dentro del panorama artístico nacional.

Además de su trabajo en "Como agua para chocolate", la filmografía de Regina Torné incluye otras producciones notables como "Despedida de soltera", "Viento salvaje", "Retrato de familia", "La Loba" y "Cielo rojo". Estas participaciones demostraron su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y roles, reafirmando su estatus como una figura fundamental del entretenimiento mexicano durante varias décadas.

Causa del fallecimiento y antecedentes de salud

Hasta el momento, ni la familia de Regina Torné ni la Asociación Nacional de Actores han informado oficialmente la causa exacta de su muerte. La ausencia de detalles médicos específicos significa que cualquier especulación sobre las razones del deceso carece de base factual verificada. Es importante esperar comunicados oficiales para conocer los pormenores médicos del fallecimiento.

Advertisement

Meses antes de su muerte, se conoció que la actriz atravesó problemas de salud tras sufrir una caída en noviembre de 2025. Este incidente la llevó a permanecer hospitalizada durante varias semanas y necesitó cuidados adicionales mientras recuperaba su movilidad. Sin embargo, no existe información oficial que relacione directamente este episodio con su fallecimiento, por lo que no debe considerarse como la causa de su muerte según los datos disponibles.

Con la partida de Regina Torné, el entretenimiento mexicano despide a una actriz de trayectoria consolidada. Los seguidores de "El Chavo del 8" vuelven a recordar la figura de Gloria, quien, con apenas unas apariciones, logró impactar a la audiencia. La pérdida de esta actriz se suma a la tristeza de otros acontecimientos recientes en el ámbito artístico, como la noticia relacionada con Florinda Meza, quien también ha sido una figura central en la historia de Chespirito.