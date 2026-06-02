Rick Treadway, expiloto de la IndyCar, falleció en un brutal accidente de tránsito. Compitió en las 500 Millas de Indianápolis y fue parte de la IndyCar Series durante 11 carreras.

En un brutal accidente de tránsito murió Rick Treadway , expiloto de la IndyCar que compitió en las 500 Millas de Indianápolis. La participación de Treadway en las 500 Millas de Indianápolis fue el punto culminante de su carrera en la IndyCar Series, que consistió en 11 carreras durante las temporadas 2001 y 2002 para los equipos de su padre.

Otros pilotos de IndyCar también rindieron homenaje a Treadway a través de las redes sociales. Conor Daly escribió: 'Es una noticia muy triste saber que Rick Treadway falleció el sábado pasado'. Nacido en 1970, Treadway disputó 11 carreras de IndyCar a lo largo de dos temporadas. Su aparición más destacada fue en las 500 Millas de Indianápolis de 2002, donde partió desde la casilla 17, indicó el diario The Sun.

El equipo alcanzó notoriedad tras ganar las 500 Millas de Indianápolis de 1997 con Arie Luyendyk al volante, precisó el medio británico. El mejor resultado de Treadway en la IndyCar fue un quinto puesto en el Texas Motor Speedway en 2001. Antes de llegar a la categoría, compitió en la Fórmula 2000, la USAC Silver Crown, el Campeonato Nacional de Midgets y diversas pruebas de la SCCA





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