Museo de Antioquia abre exposición sobre independencia y presente

El Museo de Antioquia inaugura esta sábado 7 de noviembre la muestra Independencia, presentando 137 obras de 85 artistas para analizar la historia y la identidad colombiana actual.

El Museo de Antioquia, ubicado en el centro de Medellín, inaugurará este sábado 7 de noviembre la exposición Independencia: cinco formas de interrogar el presente. Esta iniciativa conjunta con el Proyecto Bachué reúne 137 obras de aproximadamente 85 artistas pertenecientes a la colección de dicha entidad. La apertura está programada para las 10:30 a. m. y busca poner en diálogo diferentes perspectivas sobre la historia, la identidad y las condiciones de libertad en Colombia.

Diálogo entre historia e identidad nacional

La muestra plantea que la independencia no es un mero acontecimiento histórico relacionado con la emancipación política, sino una discusión vigente. El recorrido invita a reflexionar sobre el significado de ser independientes hoy y cómo se construye la identidad. Se cuestionan las condiciones para vivir en una sociedad que reconozca las diferencias. Esta propuesta explora desde dónde se erige la mirada sobre el presente nacional.

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Origen del Proyecto Bachué y visión curatorial

El nombre de la muestra también alude al carácter independiente del Proyecto Bachué. Esta plataforma de gestión cultural fue fundada por José Darío Gutiérrez y su esposa, María Victoria Turbay. Su propósito es revisar los procesos de apreciación del arte colombiano. Gutiérrez explicó que su origen se vincula a las discusiones culturales de las décadas de 1920 y 1930. En ese periodo, diversos movimientos revisaron ideas de nación y pertenencia.

Cinco ejes temáticos de la exhibición

El recorrido se organiza en cinco ejes que conectan preocupaciones individuales y colectivas. El primero, Libertad, independencia y convivencia, examina las promesas de emancipación de hace más de dos siglos. El segundo, El lugar de enunciación, aborda la identidad, la memoria y los afectos desde la experiencia personal. El tercer eje, Territorio y naturaleza, se centra en la relación con el entorno y la transformación del paisaje.

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El cuarto apartado, La promesa nacional incumplida, se ocupa de las fracturas sociales como la violencia y la desigualdad. Finalmente, Reconocimiento e inclusión plantea una reflexión sobre el respeto y la aceptación de las distintas formas de vivir. Esta estructura comienza con las promesas históricas de libertad y termina con la pregunta sobre cómo reconocer al otro. La propuesta aborda la inclusión como una práctica comunitaria esencial.

Referencias artísticas y contexto histórico

Uno de los puntos de partida es un retrato de José María Córdova de la colección del Museo. Esta obra establece el diálogo entre la idea histórica de independencia y las preguntas actuales. La selección también relaciona estas obras con una maqueta del monumento León Herido. Asimismo, se incluye una obra de Pedro Nel Gómez que representa a una barequera.