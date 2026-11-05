Museo de Arte Moderno de Cartagena busca aliados para infraestructura con Gala 2026

El Museo de Arte Moderno Enrique Grau inicia su segunda Gala Benéfica el 21 de diciembre de 2026 para financiar la renovación de salas y sistemas esenciales del espacio cultural cartagenero.

La ciudad de Cartagena, reconocida históricamente como cuna de artistas fundamentales para la identidad regional y nacional, enfrenta el desafío de preservar su patrimonio cultural mediante la revitalización de sus instituciones. El Museo de Arte Moderno de Cartagena Enrique Grau lidera esta iniciativa con la segunda Gala Benéfica, un evento diseñado para reunir recursos críticos que sostengan la infraestructura y la conservación de las obras de arte que alberga.

Renovación de espacios del museo

El director y representante legal del Museo de Arte Moderno, Eduardo Hernández, emphasized la urgencia de las mejoras en una institución que se posiciona en una ciudad artística. La estrategia operativa actual consiste en intervenir las instalaciones por salas específicas, permitiendo que las obras de adecuación avancen sin suspender la actividad pública ni el acceso a los espacios culturales. Esta metodología garantiza la continuidad del servicio mientras se ejecutan las obras de mantenimiento necesarias.

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Las intervenciones técnicas contemplan la actualización de los sistemas de aire acondicionado, la reparación de paredes y la atención a otros elementos estructurales que requieren renovación inmediata. El éxito de la primera versión de la gala proporcionó el respaldo financiero inicial para comenzar estos procesos, consolidando un modelo de sostenibilidad basado en la colaboración entre el sector privado y las instituciones culturales.

Patrocinios y estado de las salas

La estructura financiera del proyecto se basa en el patrocinio directo de espacios específicos dentro del museo, detallando el estado de cada área y los aliados responsables de su financiación. La Sala Alfredo Guerrero, valorada en $6.000.000, ya se encuentra patrocinada y renovada por Miguel Acevedo Rueda, asegurando la integridad de este espacio expositivo fundamental.

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El Hall Alejandro Obregon, también tasado en $6.000.000, cuenta con el respaldo de Inversiones Caballero Char y Cia. para su mantenimiento y renovación. La Sala Cecilia Porras, con un valor de $12.000.000, está bajo la protección de Cimaco S.A., quien asume la responsabilidad de garantizar las condiciones óptimas para la exhibición de arte en esta sección.

Los espacios de mayor envergadura incluyen la Sala de Exhibiciones Temporales, evaluada en $24.000.000, patrocinada por Jean Claude Bessudo y Danielle Bessudo. Asimismo, la Sala Colonial, con un costo de $24.000.000, cuenta con el apoyo de Genoveses Soloio S.A.S. Finalmente, la Sala Republicana E.Grau, la más valiosa con $36.000.000, está patrocinada por la Gobernación, demostrando el compromiso multissetorial en la conservación del museo.

Detalles del evento social

La segunda Gala Benéfica, bajo el lema El arte nos une, se celebrará el lunes 21 de diciembre de 2026. El evento, que se extenderá desde las 7:00 de la noche hasta las 12:00 de la medianoche, tendrá lugar en la capilla del hotel Sofitel Legend Santa Clara, una ubicación emblemática que fusiona patrimonio histórico y hospitalidad de lujo.

La agenda cultural incluye un cóctel de bienvenida seguido de una cena de gala diseñada por el chef francés Dominique Oudin y su equipo. La velada incorporará elementos artísticos distintivos, como la presentación de un cuarteto de violines y la exhibición de una obra gráfica disponible, creando una experiencia multisensorial que une gastronomía, música y arte en un mismo escenario.