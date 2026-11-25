El Museo El Castillo inaugura su 42ª edición con más de 30 pesebres en Medellín. Una tradición que honra el patrimonio cultural hasta febrero de 2027.

El Museo El Castillo, ubicado en el barrio El Poblado de Medellín, ha abierto sus puertas para recibir al público en su 42.ª Exposición de Pesebres. Esta iniciativa, que representa una de las tradiciones navideñas más antiguas y consolidadas de la ciudad, fue inaugurada el 18 de noviembre y está programada para estar disponible hasta el 1 de febrero de 2027.

Amplia muestra de arte y creatividad en Medellín

La exposición actual concentra más de 30 obras elaboradas por más de 60 expositores diferentes, bajo el lema oficial "Arte y creatividad que exaltan la tradición". Los visitantes pueden recorrer estas instalaciones todos los días, de lunes a domingo, desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Esta cifra refleja el crecimiento y la sostenibilidad de un evento que se realiza ininterrumpidamente en este museo desde 1984.

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El espacio no solo alberga los pesebres, sino que también preserva colecciones de artes decorativas y mobiliario de diversas épocas históricas. Durante más de cuatro décadas, el museo ha funcionado como un punto de encuentro para artistas, artesanos, talleres y aficionados. Esta reunión constante defiende el oficio de la creación de pesebres como un patrimonio cultural esencial de la ciudad, trascendiendo el ámbito estrictamente religioso para abrazar dimensiones artísticas y sociales.

Categorías temáticas y selección curatorial

Las obras presentadas en esta edición están cuidadosamente organizadas en cuatro categorías distintas: pesebres bíblicos, ornamentales, de gran formato y dioramas. Según explicó María Del Carmen Mesa, representante del Museo El Castillo, los pesebres ornamentales destacan por utilizar diferentes materiales y presentar un enfoque más artístico. Por otro lado, los de gran formato son más extensos e incluyen variedades contemporáneas y típicas.

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La mayoría de las piezas recrean escenas bíblicas, aunque el recorrido también incluye paisajes, arquitecturas en miniatura y escenas que evocan la vida cotidiana de otras épocas. Cada artista ofrece una interpretación única del nacimiento de Jesús. Se invita a los visitantes a recorrer la muestra con calma, ya que parte fundamental del encanto de las obras radica en la atención a los pequeños detalles.

El proceso detrás de cada exhibición implica una rigurosa selección. El Museo El Castillo colabora estrechamente con la Corporación Taller del Pesebre de Antioquia, identificada como su principal aliada, y con la asociación Amigos del Pesebre. Este grupo, conformado por siete personas, se dedica全年mente a esta actividad, ofreciendo clases y creando pesebres en distintas partes de la ciudad, el país e incluso fuera de Colombia.

Homenaje al legado cultural y detalles prácticos

Además de las obras nuevas, la edición actual rinde un homenaje especial a Teresita Estrada de Arcila, quien fue una de las fundadoras de la exposición y una figura clave en su consolidación histórica. En un espacio específico del recorrido, se exhiben algunas de sus obras como testimonio perdurable de su legado. Las inscripciones para expositores pasan por la curaduría de un comité especializado que ayuda a definir la temática, los participantes y la línea conceptual de cada año.

Para quienes buscan un plan familiar durante las fiestas, esta exposición ofrece una oportunidad para reencontrarse con una tradición que se arma pieza por pieza cada diciembre. Las entradas tienen un costo de $20.000 para niños, $27.000 para adultos y $35.000 para extranjeros. El museo se encuentra en la calle 9 Sur n.º 32-269, El Poblado, Medellín. Para más información, se puede consultar el sitio web museoelcastillo.org.