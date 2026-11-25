El Museo El Castillo abre su 42.ª Exposición de Pesebres en Medellín con 60 expositores. Visita el 18 de noviembre de 2026 al 1 de febrero de 2027. Detalles de horarios y entradas.

Desde el 18 de noviembre de 2026, el Museo El Castillo ubicado en la localidad de El Poblado ha reabrido sus puertas para acoger la 42.ª Exposición de Pesebres de Medellín. Esta iniciativa, reconocida como una de las tradiciones navideñas más arraigadas y antiguas de la ciudad, ofrece al público un recorrido cultural que combina arte, historia y devoción en un espacio museográfico de gran valor patrimonial.

La presente edición cuenta con la participación de más de 60 expositores distintos, quienes han aportado más de 30 obras de pesebres para conformar la muestra colectiva. Bajo el lema "Arte y creatividad que exaltan la tradición", el evento se mantiene abierto a la visita pública de manera continua, todos los días desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. La programación oficial se extiende hasta el 1 de febrero de 2027, permitiendo que familias y turistas disfruten de la muestra durante todo el cierre del año y el inicio del siguiente.

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Historia y trayectoria del museo

El Museo El Castillo lleva realizando esta exposición especializada desde el año 1984, consolidando así un compromiso de más de cuatro décadas con la preservación de esta práctica cultural. El recinto alberga actualmente colecciones permanentes de artes decorativas y mobiliario histórico de distintas épocas, pero este evento específico destaca el oficio de la construcción de pesebres como un patrimonio cultural de la ciudad que trasciende lo meramente religioso para abrazar la identidad artística antioqueña.

Curaduría y categorías artísticas

Las obras seleccionadas para esta edición están organizadas rigurosamente en cuatro categorías diferenciadas: pesebres bíblicos, ornamentales, de gran formato y dioramas. María Del Carmen Mesa, representante del Museo El Castillo, detalló que los pesebres ornamentales se distinguen por utilizar diversos materiales y buscar una mayor expresión artística, mientras que los de gran formato se caracterizan por su extensión, abarcando estilos contemporáneos y tradicionales.

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Los dioramas y los pesebres bíblicos presentes en la muestra recrean predominantemente escenas narrativas, integrando paisajes, arquitecturas en miniatura y elementos que evocan la vida cotidiana de épocas anteriores. Cada creación presenta una interpretación única del nacimiento de Jesús, invitando al visitante a recorrer el espacio con calma para apreciar los detalles complejos que definen el encanto estético de cada pieza expuesta.

Alianzas estratégicas y comité de selección

El proceso de selección y montaje detrás de cada pesebre es el resultado de una colaboración estrecha entre el museo, la Corporación Taller del Pesebre de Antioquia y la asociación Amigos del Pesebre. Este último grupo, conformado por siete personas, mantiene una actividad ininterrumpida durante todo el año, impartiendo clases y desarrollando proyectos de pesebres en diversas ciudades del país e incluso en el exterior.

Los expositores participantes acceden a la muestra mediante una convocatoria pública sujeta a la curaduría de un comité especializado. María Del Carmen Mesa explicó que este comité de pesebres es fundamental para definir la temática anual, guiar la línea conceptual y seleccionar a los participantes, asegurando que la exposición mantenga altos estándares de calidad y coherencia artística en cada nueva edición.

Homenaje y datos prácticos de visita

Esta edición especial dedica un homenaje destacado a Teresita Estrada de Arcila, reconocida como una de las fundadoras de la exposición y una figura clave en su consolidación histórica. Las obras personales de la fallecida artista se exhiben en un espacio especial del recorrido como testimonio permanente de su legado y contribución al patrimonio cultural de la ciudad.

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Para quienes planifiquen visitar el Museo El Castillo en la calle 9 Sur número 32-269, las entradas se encuentran a la venta con valores diferenciados: $20.000 para niños, $27.000 para adultos y $35.000 para extranjeros. La información oficial y actualizada sobre horarios y eventos se encuentra disponible en el sitio web museoelcastillo.org, garantizando un acceso transparente a la cultura medellinense.