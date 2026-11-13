Museo Nacional de Colombia retira piezas por orden de Abelardo de la Espriella

El Museo Nacional de Colombia retira 64 piezas históricas por orden directa del presidente Abelardo de la Espriella tras crítica en X del concejal Andrés Barrios Bernal.

La Dirección del Museo Nacional de Colombia ha confirmado que retiro de sesenta y cuatro piezas de sus colecciones permanentes se ejecutó exclusivamente bajo una instrucción verbal del presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Este procedimiento de alta urgencia se materializó mediante una cadena digital de fotografías supervisada directamente desde la máxima cúpula del poder ejecutivo nacional, evitando los canales administrativos habituales.

Detalles del operativo de retirada

El operativo concreto se gestó el jueves 15 de octubre, desencadenado por una crítica pública en la red social X realizada por el concejal de Bogotá, Andrés Barrios Bernal. La denuncia del edil se centraba en objetos alusivos a comunidades LGBTIQ+ y a la historia política de los años noventa, lo que motivó una intervención inmediata en las instalaciones museísticas.

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A las 7:00 a. m. del mismo día, el secretario general del Ministerio de las Culturas, Julián Sterling, ingresó al recinto y recorrió cinco salas junto a la entonces directora encargada, María Constanza Toquica, y varias curadoras del museo. Durante este recorrido, el funcionario señaló los elementos específicos que debían desaparecer de las exhibiciones, marcando el inicio de la depuración.

Sterling fotografió las secciones expositivas mientras avanzaba la inspección, tal como reveló el medio La Silla Vacía al acceder a la respuesta oficial. Según una fuente del ministerio, estas imágenes se enviaron directamente a la ministra de Cultura, Paola Holguín, quien a su vez reenvió la selección a Abelardo de la Espriella para que el mandatario determinara personalmente qué piezas se quedaban y cuáles salían.

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Irregularidades y falta de respaldo administrativo

Las actas internas evidenciaron que este proceso fotográfico de selección duró apenas cuarenta y ocho minutos, transcurriendo estrictamente entre las 8:13 y las 9:01 de la mañana. La respuesta oficial del Museo Nacional reconoció que no existen actos administrativos, oficios ni correos electrónicos que respalden la orden de retiro, destacando la naturaleza informal y verbal del mandato.

Además, se confirmó que no participaron instancias técnicas clave como el Comité de Gestión Patrimonial ni la dirección encargada en el momento de la decisión, órganos que sí advirtieron irregularidades graves en el procedimiento. Estas estructuras defenderon estrictamente los protocolos establecidos para la custodia del patrimonio nacional, los cuales fueron saltados en esta ocasión.

Pese a las objeciones técnicas y la ausencia de fundamentos legales formales, Julián Sterling asumió la responsabilidad directa por la instrucción presidencial. Este incidente expone una fractura significativa entre las normas de gestión cultural y la intervención ejecutiva directa sobre bienes patrimoniales protegidos.

Impacto en la gestión cultural y responsabilidades

La intervención de Andrés Barrios Bernal sirvió como el detonante inmediato para que Julián Sterling y la ministra Paola Holguín coordinaran la remoción de obras artísticas e históricas sin debate público. La rapidez de la acción, coordinada a través de redes sociales y mensajes directos, refleja un cambio en los mecanismos de toma de decisiones culturales en Colombia.

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El hecho de que María Constanza Toquica acompañara a los funcionarios durante la inspección sugiere la complicidad o la presión institucional sobre la dirección del museo en ese momento. La falta de participación del Comité de Gestión Patrimonial deja un precedente peligroso para la independencia del patrimonio cultural frente a los ciclos políticos.

Este caso plantea interrogantes sobre la autonomía de las instituciones culturales frente a las órdenes directas del poder ejecutivo. La retirada exprés de sesenta y cuatro piezas, validada por fotos y no por documentos, subraya la vulnerabilidad de los fondos museísticos ante las preferencias ideológicas del gobierno de turno.