La gestión del presidente Abelardo de la Espriella enfrenta cuestionamientos por la cancelación de licitaciones y los retrasos en la construcción del Museo Nacional de la Memoria, cuyo compromiso de entrega es para 2028.

La administración del presidente Abelardo de la Espriella busca remodelar significativamente la narrativa del Museo Nacional de la Memoria para enaltecer a las Fuerzas Militares y destacar los crímenes cometidos por las FARC. Esta reorientación del espacio museográfico se produce en un momento crítico, ya que la edificación debía haberse entregado en 2028, pero procesos administrativos retrasados han impedido que el avance se ajuste al cronograma original establecido.

Nueva Dirección y Reorientación Narrativa del Espacio

El Museo Nacional de la Memoria, ubicado en el occidente de Bogotá, ha experimentado una pausa significativa en su construcción durante tres años, con su reanudación efectiva ocurriendo apenas hace ocho meses. La dirección de la institución fue asumida recientemente por el periodista y abogado D'mar Córdoba, quien sucede a María Gaitán, la gestionadora durante el mandato de Gustavo Petro. Córdoba enfrenta el desafío de administrar los recursos restantes de 95.000 millones de pesos colombianos asignados desde 2025, asegurando que el proyecto cumpla con los plazos fatales de 2028 antes de que se agoten los más de 27.000 millones de pesos presupuestados por el Departamento Nacional de Planeación.

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El cambio en la línea editorial del museo responde a una modificación intencional del guion original, diseñado bajo la Ley de Víctimas de 2011 para "visibilizar y dignificar a las víctimas del conflicto armado". Esta reestructuración coincide con una marcada diferencia ideológica entre las dos administraciones consecutivas, buscando un enfoque que priorice la valoración de las instituciones militares y la denuncia de las acciones de las FARC, en lugar de la perspectiva centrada exclusivamente en las víctimas que predominaba en la fase anterior.

Cancelación de Licitación y Suspensión por Circular 014

Cinco días después de que Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia el 12 de agosto de 2026, el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó la licitación 001 de 2026 para la fabricación e instalación de mobiliario museográfico en la fase II del proyecto. Este contrato, valorado en 739 millones de pesos colombianos, fue cancelado 56 días después debido a la aparición de la Circular 014 del 31 de agosto de 2026, que suspendió temporalmente la suscripción de cualquier contrato con compromisos presupuestales. Esta orden buscaba analizar profundamente qué contratos debían mantenerse y cuáles debían ser anulados por el nuevo gobierno.

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El proceso de licitación inicial fue desarrollado por la directora Adriana González, funcionaria contratada bajo el gobierno anterior, quien no realizó un empalme efectivo con las nuevas directrices de la Presidencia. González presentó su renuncia un mes después de la posesión de De la Espriella. Según las indagaciones realizadas, la cancelación se basó en "preferencias de contratación" y en la evaluación de que la continuidad del proceso no era viable técnica, financiera ni jurídicamente, dado que no se alcanzaría la fecha límite de cumplimiento por las condiciones materiales actuales de la infraestructura.

Implicaciones Financieras y Estado Físico de la Obra

Fuentes del alto gobierno explicaron que la decisión de suspender y cancelar la licitación obedeció a dos factores principales: el principio de anualidad en la ejecución de recursos públicos y el avance real de la construcción del edificio. La infraestructura física no está lista para recibir la dotación interna que se pretendía contratar, lo que generó un desfase significativo entre la planificación administrativa y la realidad constructiva del inmueble.

El proyecto del museo se divide en tres fases, pero solo se ha completado la primera. La fase II, que incluía la dotación de espacios experienciales, está actualmente detenida. Esta situación genera una incertidumbre considerable sobre la capacidad de la administración de entregar el proyecto en la fecha prevista de 2028, considerando que los plazos presupuestales se agotarán en ese año. La interrupción de los procesos de contratación y la necesidad de redefinir las prioridades narrativas y físicas del museo plantean desafíos sustanciales para el Centro Nacional de Memoria Histórica en los próximos meses.