Jamal Musiala sufre un nuevo episodio por disfunción neurológica. El club de Múnich enfrenta el reto de mantener su rendimiento mientras el cuerpo técnico ajusta la alineación.

El delantero estrella del FC Bayern Munich, Jamal Musiala, sufrió el lunes un nuevo episodio caracterizado por ausencias momentáneas. Esta situación es consecuencia directa de la disfunción neurológica que se trata desde hace varios meses en el jugador de veintitrés años de edad. La agencia de noticias SID, filial alemana de la AFP, confirmó oficialmente este domingo el desarrollo de este nuevo incidente médico.

El origen de esta problemática se remonta a agosto, durante las jornadas de pretemporada, cuando Musiala experimentó dos mareos consecutivos en el transcurso de dos partidos. Tras el segundo incidente, ocurrido en Heidenheim, el futbolista reveló públicamente que padecía una disfunción neurológica. Especificó que esta condición puede provocar episodios de ausencia breves y temporales, los cuales son fácilmente tratables y no representan ningún riesgo adicional para su salud a largo plazo.

Also read Duro golpe para el Bayern Múnich: Harry Kane estará varios meses fuera y Olise también se lesionó

Detalles del tratamiento farmacológico y recuperación

El FC Bayern Munich, al tanto de la situación desde hace ya algún tiempo, explicó que las ausencias anteriores se debían a la adaptación a su tratamiento farmacológico. Según declaró el entrenador Vincent Kompany, el proceso de ajuste es necesario para estabilizar la condición del jugador. Desde entonces, Musiala ha tenido otras dos ausencias, la última hace seis días el lunes, que también se explica por la adaptación de su tratamiento.

Tras este ajuste médico y terapéutico, Musiala se encuentra bien y tuvo minutos el viernes contra el Colonia. Este desempeño ocurrió dos meses después de sufrir una rotura muscular el 24 de septiembre con la selección alemana. La recuperación física y neurológica parece estar avanzando, lo que permite al jugador volver a las canchas con mayor regularidad.

Advertisement

Preocupaciones de la directiva y revisiones salariales

La situación de Musiala, joya del Bayern y que en febrero de 2025 prorrogó su contrato hasta el verano de 2030, es objeto de intensos debates en la dirección del club de Múnich. El presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen, el presidente de honor, Uli Hoeneß, y el miembro del consejo de supervisión, Karl-Heinz Rummenigge, han expresado en los últimos días dudas acerca de que Musiala recupere completamente su nivel competitivo habitual.

La incertidumbre ha llegado a un punto tal que Karl-Heinz Rummenigge ha llegado a plantear la idea de revisar el salario de Musiala, que figura como uno de los más elevados del club. Las directivas evalúan si la consistencia del rendimiento del joven delantero justifica actualmente su contrato y remuneración, considerando la naturaleza recurrente de sus problemas de salud.

Impacto inmediato en la alineación contra el Lille

Vincent Kompany enfrenta ahora un nuevo dolor de cabeza táctico debido a la acumulación de bajas en la plantilla. El entrenador belga se recuperó recientemente de una descompensación que lo tuvo en el hospital durante un par de semanas. Ahora debe gestionar la ausencia de Harry Kane por lesión y las dolencias de Michael Olise, sumado a la baja de Manuel Neuer y la recuperación gradual de Luis Díaz.

Ante el Lille, que se disputa en el marco de la Liga de Campeones el miércoles, el cuerpo técnico espera contar con Musiala para compensar todas las bajas anteriormente mencionadas. La disponibilidad del jugador alemán será crucial para mantener la competitividad del equipo en el escenario europeo. Si la adaptación al tratamiento continúa sin contratiempos, Musiala debería estar disponible para el partido en Lille.