Music Cities Awards 2026: Colombia participa con representantes de Medellín, Bogotá y Cali

Una organización con sede en Medellín, que convierte conciertos y plazas públicas en espacios de desahogo emocional para jóvenes, compite por uno de los premios de ciudades musicales más importantes del mundo. La Escuela Nacional del Grito fue nominada a los Music Cities Awards 2026, organizados por Sound Diplomacy, en la categoría Music Community Impact.

Una organización con sede en Medellín que convierte conciertos y plazas públicas en espacios de desahogo emocional para jóvenes compite por uno de los premios de ciudades musicales más importantes del mundo.

La Escuela Nacional del Grito fue nominada a los Music Cities Awards 2026, organizados por Sound Diplomacy, en la categoría Music Community Impact. La nominación la ubica entre 222 solicitudes provenientes de 50 países en seis continentes. La escuela nació en 2018 como una iniciativa de promoción de la salud mental y prevención del suicidio dirigida a jóvenes y adultos, de entre 13 y 35 años, población que representa cerca del 43% de los suicidios anuales en Colombia.

Su premisa de trabajo es: ¿quién dice que el ruido es demasiado fuerte para hablar? Debes gritar lo que sientes. Desde ese principio, la corporación ha construido una agenda de conciertos comentados, talleres de gestión de emociones a través del arte, charlas en instituciones educativas y contenidos digitales como el podcast Grita lo que sientes.

Su evento más visible es el festival Rock x la Vida Medellín, que se realiza desde 2019 y que trae a la ciudad un formato originado en Guadalajara, México, donde existe desde hace más de 15 años. En los Music Cities Awards, la escuela compite en su categoría junto a dos proyectos de perfiles distintos pero con un propósito similar.

Desde el asentamiento de refugiados de Bidibidi, en Uganda (que alberga a más de 200.000 personas desplazadas de Sudán del Sur), la ONG Sina Loketa opera el Salam Music Program para sanar fracturas tribales a través de la música y la danza, y construyó un centro de artes con anfiteatro y estudio de grabación. Además, en Thunder Bay, Canadá, Wake the Giant es un festival y programa de mentoría diseñado para proteger y celebrar a jóvenes indígenas de las Primeras Naciones en una ciudad donde históricamente han enfrentado violencia y exclusión.

Colombia llega a esta edición con una delegación que incluye además a Festivales al Parque, la plataforma de política pública musical de Bogotá liderada por Idartes, nominada en la categoría Music Cities Policy. La presencia colombiana en el certamen tiene antecedentes, pues el Festival Internacional Altavoz fue nominado el año pasado, y en la edición 2025, Monte Olimpa, una iniciativa comunitaria de Cali enfocada en el empoderamiento de mujeres y personas LGBTQ+ en la industria musical, ganó el premio a la mejor iniciativa de economía nocturna.

Los Music Cities Awards celebran en 2026 su sexta edición. La ceremonia de premiación se realizará el 11 de junio en Kingston upon Hull, Reino Unido, en el marco de la Convención de Ciudades Musicales, un encuentro internacional que reúne a expertos en infraestructura cultural, salud y bienestar, y el papel de la música en la vida urbana





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