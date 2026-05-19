Myriam: Liderazgo y Humanidad en la Enfermería de Santander

Historia de vida de una líder de la salud que transformó la gestión hospitalaria y la educación en enfermería a través de la empatía y la escucha activa.

Myriam no es solo una profesional de la salud, es un símbolo de perseverancia y humanismo en la región de Santander . Su trayectoria comienza en el municipio de El Socorro, donde desde muy temprana edad mostró una inclinación natural hacia las artes y la comunicación.

Aunque su sueño inicial era convertirse en una cantante reconocida, esa pasión por el escenario fue el cimiento de una seguridad personal que más tarde aplicaría en los entornos más críticos de la medicina. La capacidad de manejar el miedo, de proyectar la voz y de conectar emocionalmente con una audiencia fueron herramientas que, aunque nacieron en la música, se transformaron en competencias fundamentales para dirigir equipos de salud y coordinar programas académicos.

Esta seguridad, forjada en los coros de la Casa de la Cultura y en diversas presentaciones televisivas, le permitió desarrollar un carácter fuerte pero empático, esencial para quien decide dedicar su vida al cuidado de los demás. Al ingresar a la Universidad Industrial de Santander, Myriam se enfrentó a una decisión crucial. Si bien la medicina era su primera opción, el destino la guio hacia la enfermería, una disciplina que rápidamente capturó su corazón.

Para ella, la enfermería no representaba simplemente una alternativa más rápida, sino una vocación profunda basada en el alivio del sufrimiento y el acompañamiento constante al paciente. Myriam comprendió que esta profesión requiere un equilibrio perfecto entre el rigor científico, la técnica precisa y una sensibilidad humana extraordinaria. A través de su experiencia, defendió la idea de que cuidar a un enfermo implica también comprender su entorno familiar y trabajar en una sincronía total con el equipo interdisciplinario.

Su paso por el servicio rural fue la primera gran escuela, donde la realidad del campo le enseñó lecciones que ningún libro de texto podría ofrecer, preparándola para los desafíos de la salud pública en territorios vulnerables. Uno de los hitos más significativos de su carrera ocurrió durante su paso por el Hospital de Vélez.

En aquel entonces, la institución se encontraba sumida en un clima de tensión laboral extrema, con protestas sindicales que habían dejado exhaustos a los directivos anteriores. Myriam llegó a un escenario hostil, donde fue recibida con el ruido ensordecedor de cacerolas y tapas de ollas, un gesto claro de rechazo hacia la autoridad.

Sin embargo, lejos de amedrentarse, demostró la valentía y la determinación que la caracterizan. Cruzó la barrera de protestas con paso firme, pero su verdadera victoria no fue la entrada física al edificio, sino la apertura del diálogo. Al sentarse a escuchar a las enfermeras y al personal, identificó que el problema raíz era la falta de reconocimiento del talento humano.

Al reasignar las funciones basándose en la experticia y los fuertes de cada profesional, logró pacificar el ambiente y optimizar la calidad del servicio, demostrando que la escucha activa es la herramienta más poderosa de liderazgo. Esta filosofía de liderazgo basada en la comprensión y la organización eficiente la llevó a ocupar cargos estratégicos en el Hospital Regional del Socorro y en la Secretaría de Salud Departamental.

Su interés nunca estuvo en el poder jerárquico, sino en la comprensión integral del sistema de salud. Myriam recorrió los caminos rurales de Santander, visitó veredas remotas y entendió que la salud pública se construye desde el territorio y no solo desde los escritorios de las oficinas gubernamentales. Durante veintiocho años, lideró un programa de enfermería que alcanzó niveles de excelencia, formando a generaciones de profesionales que hoy aplican esos mismos principios de humanidad y rigor técnico.

Su legado es la prueba de que la salud, cuando se gestiona con empatía y respeto por el conocimiento del otro, puede transformar la vida de comunidades enteras y elevar la calidad de la atención sanitaria a niveles internacionales





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