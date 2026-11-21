La Gobernación del Atlántico homenajeó a Myriam Llinás de Ovalle en el lanzamiento de su libro, recordando su histórica gestión como primera alcaldesa de Barranquilla desde 1987.

La Gobernación del Atlántico otorgó un reconocimiento oficial a Myriam Llinás de Ovalle durante el lanzamiento de su libro Fe, política y gobierno, destacando su trayectoria histórica como la primera alcaldesa de Barranquilla. El acto conmemorativo se realizó con la asistencia de familiares, amigos, dirigentes políticos y admiradores, consolidando la figura de Llinás de Ovalle como un referente fundamental en la historia política de la región atlántica.

Hito histórico de la primera alcaldesa

El gobernador Eduardo Verano afirmó explícitamente que la ciudad de Barranquilla mantiene su admiración hacia Myriam Llinás de Ovalle, quien ostenta el honor histórico de haber sido designada como primera alcaldesa en abril de 1987. Verano destacó que su llegada a la Alcaldía constituyó un hecho histórico que demostró al público que el liderazgo femenino no requería permiso para participar en las grandes decisiones de la ciudad, estableciendo un precedente vital para las mujeres de su generación y las siguientes.

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Liderazgo y gestión pública en Barranquilla

La administración de Llinás de Ovalle estuvo fuertemente vinculada a esfuerzos concretos para mejorar las condiciones de vida de las comunidades vulnerables, implementando principalmente obras de servicios básicos en distintos barrios de la metrópoli. Eduardo Verano describió a la homenajeada como una mujer de convicciones profundas, de carácter firme y lealtades inquebrantables con las ideas que defendió durante toda su vida, señalando que nunca ocultó su militancia en el Partido Liberal.

La fe y la espiritualidad en su vida

El gobernador señaló que el libro publicado es un testimonio vivo que refleja cómo la fe pertenece al territorio de las convicciones profundas, la espiritualidad, la esperanza y los principios. Esta dimensión espiritual se manifiesta claramente en el liderazgo de Llinás de Ovalle como presidenta de la Acción Católica de Barranquilla y en su vida consagrada al trabajo pastoral, aspectos que complementan su perfil público y su compromiso con el servicio.

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Educación y apertura de caminos políticos

El reconocimiento de la Gobernación del Atlántico destacó también el papel de Llinás de Ovalle como mujer egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad del Atlántico. Eduardo Verano explicó que la vida de Llinás es la historia de una mujer que supo abrirse camino en tiempos en que las oportunidades para las mujeres en la política eran mucho más limitadas, entendiendo que la participación pública no podía ser un privilegio reservado exclusivamente a los hombres.

Testimonios de aliados políticos

Entre los asistentes al evento, la exsecretaria de Cultura del Atlántico Eva Elvira Morán expresó que percibió en Llinás un profundo sentido de liderazgo y una gran confianza en el valor de la amistad desde que coincidieron en la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca). Por su parte, el líder político del Atlántico y exdiputado Gustavo Álvarez Cabarcas recordó que su relación comenzó por asuntos de negocios familiares y terminó en una alianza política crucial.

Contribución al éxito electoral en la región

Gustavo Álvarez Cabarcas destacó el aporte de Llinás de Ovalle en liderazgo y orientación política para el éxito en los debates electorales que han permitido al Atlántico elegir repetidamente al gobernador Verano y a otros miembros del partido en los cargos de elección más importantes de la región, consolidando su legado como una figura estratégica en la política local.