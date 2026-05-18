Myrinha Vasconcellos, una centinela de la dignidad femenina, lucha contra el acoso entre mujeres con su libro y en la ONU

Myrinha Vasconcellos, una pianista y artista plástica de 76 años, ha dedicado su vida a la defensa de la dignidad femenina y la lucha contra el acoso entre mujeres. Su libro, ‘(quitar el suelo) de debajo de tus pies para no verte brillar’, reúne 55 testimonios de mujeres que han enfrentado este tipo de traición psicológica. Myrinha ha participado en la CSW (Comisión del Estatus de la Mujer) de la ONU y ha llevado a cabo conferencias en 147 países para visibilizar el daño psicológico y reclamar medidas legales contra este ‘crimen silencioso’.

Myrinha Vasconcellos transformó el dolor del acoso entre mujeres en un mensaje de amor y sororidad. Hoy estudia en la ONU cómo reconstruir esos vínculos desde la ley y el corazón con su libro.

Una melodía comenzó a sonar a los tres años y medio de una niña de dedos diminutos que buscaba las notas en el teclado siguiendo el rastro del piano de su madre. Myrinha Vasconcellos nació con oído absoluto, con una capacidad casi mística de identificar cualquier nota sin referencia externa. Pero la vida le enseñó que no basta con escuchar la música; hay que aprender a afinar las relaciones humanas.

‘Nací en Vitória, Espírito Santo... Estoy aquí en el mundo sobreviviendo y, dentro de mis posibilidades, busco hacer el bien para las personas’. Con esa sencillez se presenta una mujer que, a sus 76 años, es un poliedro de conocimiento: pianista, artista plástica, abogada, ingeniera económica, gestora y, por encima de todo, una centinela de la dignidad femenina. (IQDM), Myrinha recorre el mundo con un libro bajo el brazo que pesa más por sus historias que por sus páginas.

Se trata de ‘(quitar el suelo) de debajo de tus pies para no verte brillar’, explica con una voz que mezcla la firmeza de la abogada con la calidez de la artista y la sensibilidad de la gestora. Es una práctica que ella describe como una de las más comunes y dañinas, pues ocurre en la sombra: ‘Cuando sobresales, incomodas. Y cuando incomodas es señal de que estás haciendo la cosa bien’.

El proyecto, ideado por la fundadora del instituto, Katia Teixeira -quien trajo el término desde Canadá-, es mucho más que una denuncia; es un manual de superación. El libro reúne 55 testimonios de mujeres que han enfrentado esta traición psicológica. No son casos aislados de entornos precarios; son relatos de ‘ingenieras, abogadas, empresarias, mujeres de un estándar financiero elevado’ que fueron minadas por sus propias pares.

Myrinha, encargada de escribir el posfacio, confiesa que el proceso la desarmó por completo: ‘Todos los casos me marcaron de una forma tan cruel que lloré tres días para poder escribir el posfacio... No tengo condiciones psicológicas para decir cuál fue el más impactante porque todos me impactaron de una manera tan mala, tan cruel’. Ante la crueldad de estos relatos, Myrinha buscó una salida espiritual y profesional, titulando su cierre como ‘Herencia de paz, legado de amor’.

Para ella, la raíz del problema es nítida: ‘La conclusión de todo lo que oí fue la falta del amor... quien practica elcon otra no tiene amor, tiene un amor que es cruel, y eso no es amor’. Esta convicción la llevó hasta la sede de la ONU en Nueva York, participando en la CSW (Comisión del Estatus de la Mujer). Formó parte de una delegación oficial de 115 mujeres brasileñas liderada por la ministra Márcia Lopes.

‘Para mí llegar a la ONU fue la mayor experiencia que ya tuve en mi vida profesional’, relata con orgullo, tras haber realizado seis conferencias ante representantes de 147 países para visibilizar que el daño psicológico ‘es tan peligroso y tan dañino como el daño material o físico’. La autoridad de Myrinha no nace de la teoría, sino de una práctica que ella misma sufrió en carne propia.

Antes de ser escritora a tiempo completo, fue gerente de relaciones de FUNCEF, el tercer fondo de previsión más grande de Brasil. Allí implementó el ‘estilo Disney’ de atención al cliente, un modelo que busca no solo atender, sino ‘encantar y fidelizar’. Sus resultados fueron estadísticamente milagrosos: en menos de dos años, elevó la satisfacción del cliente de un lánguido 51% a un asombroso 98.32%.

‘Vender es un arte... tienes que encantar a la persona’, dice, recordando cómo se sentaba al lado de sus 158 empleados para enseñarles que un ‘buen día’ o un mensaje de cumpleaños pueden transformar una institución. La labor de Myrinha y Katia Teixeira trascendió el papel para convertirse en un hecho jurídico en Brasil.

Hoy, el libro es estudiado en universidades e incluso en São Paulo, el 17 de marzo fue declarado oficialmente como el Día de la Concientización sobre el Combate alno es una puñalada que mata al instante; es algo que te va minando, que te destruye psicológicamente’, advierte. Por eso, insiste en reconocer este ‘crimen silencioso’ tanto en los códigos penales como en la conciencia colectiv





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