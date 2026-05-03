Nace Cattleya, una cría de cóndor de los Andes en Cundinamarca: Un hito para la conservación de la especie

El nacimiento de Cattleya, una cría de cóndor de los Andes en Cundinamarca, representa un importante avance en el programa de conservación de esta especie amenazada. La CAR y el Parque Jaime Duque celebran este logro científico que busca asegurar la supervivencia del cóndor andino.

La Corporación Autónoma Regional ( CAR ) y el Parque Jaime Duque han celebrado un hito trascendental en la conservación de la fauna colombiana: el nacimiento de Cattleya , una cría de cóndor de los Andes nacida en Cundinamarca .

Este evento representa un logro científico de gran importancia, no solo por el nacimiento en sí, sino por el fortalecimiento del programa de conservación de esta emblemática especie nacional, que se encuentra amenazada de extinción. Cattleya se suma a otras dos crías hembras nacidas anteriormente, en el año 2023, consolidando así los esfuerzos para aumentar la población de cóndores andinos y asegurar su supervivencia a largo plazo.

El nacimiento de Cattleya es un testimonio del compromiso y la dedicación de los equipos de trabajo de la CAR y el Parque Jaime Duque, quienes han implementado estrategias innovadoras y han invertido en tecnología de punta para lograr este resultado. La reproducción en cautiverio, aunque compleja, se ha convertido en una herramienta fundamental para la conservación de especies en peligro, permitiendo aumentar la población y reintroducir individuos en su hábitat natural.

El proceso de incubación y nacimiento de Cattleya fue un despliegue de alta tecnología y cuidado minucioso, dividido en cuatro etapas críticas que demandaron una atención constante y especializada. Inicialmente, se realizó una reducción gradual de la temperatura dentro de la incubadora, simulando las condiciones naturales del nido.

Posteriormente, se suspendió el volteo automático de los huevos, un proceso que se realiza normalmente para asegurar un desarrollo embrionario uniforme, pero que en este caso se interrumpió para preparar al polluelo para la eclosión. En una fase crucial, se aplicaron estímulos sonoros y golpes controlados en la cáscara del huevo, imitando los sonidos y movimientos que el polluelo percibiría en un nido natural, lo que facilitó su salida.

Una vez que Cattleya eclosionó, fue trasladada a criadoras digitales especialmente diseñadas, donde se monitoreó permanentemente su salud, crecimiento y desarrollo. Estas criadoras permitieron mantener un ambiente controlado y asegurar que el polluelo recibiera los cuidados necesarios para prosperar. Un aspecto fundamental del proceso de crianza fue evitar que el polluelo se impronte con humanos.

Para ello, se utilizaron técnicas de manejo que permitieron que Cattleya reconociera a su propia especie, lo que es esencial para su futura integración en una población silvestre. Se emplearon elementos visuales y auditivos que replicaban la presencia de otros cóndores, asegurando que el polluelo desarrollara un comportamiento natural y se preparara para su eventual liberación. El éxito del programa de conservación del cóndor andino no se limita a la reproducción en cautiverio.

La CAR y el Parque Jaime Duque también están enfocando sus esfuerzos en la educación ambiental, buscando sensibilizar a las comunidades y escuelas sobre la importancia de proteger el hábitat de Cattleya y sus futuros descendientes. A través de talleres, charlas y actividades educativas, se busca crear conciencia sobre los desafíos que enfrenta el cóndor andino y promover prácticas sostenibles que contribuyan a su conservación.

La protección del hábitat es crucial para la supervivencia de esta especie, ya que depende de ecosistemas saludables y bien conservados para encontrar alimento, refugio y sitios de anidación. El nacimiento de Cattleya no solo es un logro de laboratorio; es un recordatorio poderoso de que, con inversión en ciencia, tecnología y educación, es posible cambiar el destino de las especies más emblemáticas de nuestro territorio.

Este hito inspira a seguir trabajando en la conservación de la biodiversidad colombiana, protegiendo nuestro patrimonio natural para las futuras generaciones. La CAR y el Parque Jaime Duque continuarán monitoreando de cerca el desarrollo de Cattleya y preparándola para su eventual reintroducción en la naturaleza, contribuyendo así a la recuperación de la población de cóndores andinos en Colombia. El futuro de esta majestuosa ave depende de nuestro compromiso y de nuestra capacidad para trabajar juntos en su conservación





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