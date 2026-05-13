Nacional celebra goleada y 'vision para el futuro'

El Atanasio Girardot y sus jugadores, tras vencer al Inter de Bogotá por 7-1, aprovecharon su momento histórico para reflexionar y preparar su siguiente reto. El equipo, que continúa fuera de la Copa Sudamericana, vuelve a la pelea y busca cerrar un semestre con un gran logro y en la Copa Libertadores.

El Atanasio Girardot todavía celebraba la goleada cuando en la rueda de prensa comenzó a aparecer una palabra que se repitió una y otra vez: creer.

Creer cuando el marcador estaba en contra. Creer cuando el Inter de Bogotá empató la serie apenas comenzando el partido. Creer incluso cuando Nacional no encontraba claridad en el primer tiempo. Eso fue, según Diego Arias y Matheus Uribe, lo que sostuvo al equipo antes de convertir el 7-1 en una noche inolvidable.

«Lo que sentí en los jugadores, en el banco y en el estadio era que realmente creíamos que iba a pasar», explicó Arias. Y Nacional creyó incluso cuando todo comenzó cuesta arriba





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