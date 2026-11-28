Atlético Nacional presenta lista de 20 jugadores para enfrentar a Santa Fe el 28 de noviembre. James Rodríguez y Edwin Cardona lideran el equipo sin William Tesillo.

Atlético Nacional confirmó este lunes la nómina de veinte convocados que realizarán el viaje a Bogotá para enfrentar a Santa Fe. El partido se disputará este sábado 28 de noviembre a las 7:30 p.m. en el estadio El Campín, correspondiente a la fecha 3 del grupo A de los cuadrangulares de la Dimayor. La selección técnica dirigida por Lucas González ha preparado a su plantel con el objetivo de mantener la cima de la tabla de posiciones.

Convocados destacados y ausencias clave

El delantero Edwin Cardona y el mediocampista James Rodríguez encabezan la lista oficial de convocados presentada por el club. Ambos jugadores son pilares fundamentales para la ofensiva del equipo verde en esta instancia decisiva del torneo. La ausencia más significativa para el técnico es la del capitán William Tesillo, quien no podrá viajar debido a una sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

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Tesillo cumplirá el resto de su suspensión en Medellín, por lo que Lucas González deberá encontrar un reemplazo de garantías en el corazón de la defensa. La defensa local también confirmó bajas, lo que añade complejidad al duelo. El Verde llega al encuentro con la necesidad de consolidar su ventaja inicial, pero sin su líder histórico en el zaguero.

James Rodríguez en buena racha y contexto táctico

James Rodríguez ingresa a este compromiso con un momento anímico y físico excelente, tal como lo demuestra su rendimiento reciente. El mediocampista colombiano aportó dos asistencias decisivas en la victoria por 3-1 sobre el Independiente Medellín. Esta contribución directa refuerza la confianza del cuerpo técnico en su capacidad para definir partidos de alta exigencia táctica.

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El club antioqueño resalta que Bogotá es su "segunda casa", un dato que busca motivar al plantel antes del choque. La estadística respalda esta afirmación: el estadio El Campín ha sido una plaza amable para los verdolagas. Desde su última derrota por la mínima diferencia en este escenario, Nacional ha acumulado una racha sostenida de victorias y empates en sus visitas a los cardenales.

Posiciones en la tabla y rivalidad histórica

El contexto competitivo requiere precisión y disciplina inmediata para ambos conjuntos. Atlético Nacional llega líder del grupo A con 4 puntos y una ventaja en el punto invisible, factor determinante en caso de igualdad de méritos. En contraste, Santa Fe se ubica en la segunda posición con 3 puntos, buscando un triunfo que le permita acercarse a la primera marca.

La historia reciente entre estos dos gigantes del fútbol colombiano favorece ampliamente al equipo de Medellín. La data histórica indica que Medellín lleva 1.089 días sin poder vencer a Nacional en Liga. Esta sequía negativa para el rival comienza desde la derrota por 5-0 en Envigado y se extiende hasta la actualidad, demostrando una superioridad consistente a lo largo de varios años.

Implicaciones inmediatas y próximos pasos

El resultado de este sábado determinará las aspiraciones de ambos equipos para la siguiente fase. Una victoria de Nacional ampliaría su dominio y lo acercaría a la clasificación directa, mientras que Santa Fe necesita sumar para no verse relegado a situaciones difíciles. La Dimayor mantuvo la sanción de tres partidos impuesta a Nacional por incidentes en la primera fecha, pero el equipo sigue sumando en la liga.

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La revancha entre Atlético Nacional y Santa Fe está programada para la cuarta fecha, fecha en la que el verde recibirá a su rival en el Atanasio Girardot. Mientras tanto, el enfoque se centra exclusivamente en el desempeño en Bogotá. Los aficionados tienen la oportunidad de presenciar el choque entre el líder y el segundo clasificado en un duelo que promete intensidad y calidad técnica desde el silbato inicial.