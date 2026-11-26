Nacional vence a Independiente Medellín en el Clásico Paisa con anotaciones de Cabrera y Morelos. El verdolaga lidera el Grupo A con cuatro puntos tras la expulsión de Medina.

El estadio Atanasio Girardot vibró con intensidad extrema antes del inicio del Clásico Paisa, un partido que terminó consagrando a Nacional como líder provisional del Grupo A de los cuadrangulares. La atmósfera festiva comenzó con una exhibición de pólvora tan densa que oscureció el campo y ensordeció los himnos oficiales durante la ceremonia protocolaria. Este espectáculo previo, protagonizado especialmente por la hinchada de Independiente Medellín, retrasó apenas unos minutos el arranque oficial del duelo deportivo.

Primer tiempo marcado por el gol de Klinger

Medellín inició el compromiso con una presión agresiva, logrando su primera oportunidad a los 40 segundos gracias a un disparo de Kéiner Klinger. El juvenil de 19 años, quien debutó en la primera división en julio de este año, demostró madurez táctica para definir el primer tanto del partido. A los 25 minutos, tras un contraataque ejecutado con precisión y aprovechando el retraso del arquero Franco Armani, Klinger marcó su primer gol profesional ante el cuadro verde. Esta anotación representó su tercer tanto en lo que va del semestre y dio la ventaja inicial a los locales.

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Expulsión de Jeison Medina cambia el rumbo

La igualdad llegó a los 31 minutos con un cabezazo de William Tesillo, reaccionando al momento en que Independiente Medellín se vio con un jugador menos. La expulsión de Jeison Medina se produjo a los 40 minutos del primer tiempo tras una entrada fuerte en la mitad de la cancha, sanción validada por el VAR. Esta decisión arbitral alteró drásticamente la dinámica del encuentro, obligando al equipo rojinegro a replegarse defensivamente y entregando la iniciativa a los visitantes bogotanos.

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Segunda parte y el dominio del verdolaga

Nacional llegó con mayor confianza al segundo tiempo y logró la ventaja definitiva a los 56 minutos mediante Elías Cabrera. El delantero celebró con discreción frente a la afición local, aunque la tensión aumentó cuando Edwin Cardona hizo señas a la tribuna norte. Este gesto provocó un altercado menor entre aficionados de ambos bandos, controlado rápidamente por la policía y el antiguo Esmad, que aseguraron el orden público durante la fase final del partido.

Gol de Morelos y clasificación en el Grupo A

Alfredo Morelos selló la victoria a los 70 minutos tras una jugada de ataque coordinada, aunque jugadores experimentados como Jackson Martínez y Juanfer Quintero lo alejaron de la zona para evitar conflictos con la hinchada rival. Con este triunfo, Nacional encabeza el Grupo A con cuatro unidades, seguido por el equipo bogotano con tres y Independiente Medellín también con tres puntos. El equipo caldense cierra la tabla con un solo punto y enfrentará a Once Caldas el próximo domingo a las 6:30 p.m.