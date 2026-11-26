Nacional alcanza el primer lugar en el Grupo A tras vencer 3-1 al Deportivo Independiente Medellín, aprovechando una expulsión y el gran nivel de James Rodríguez.

Nacional de Medellín consolidó su posición en la Copa Libertadores al imponerse 3-1 al Deportivo Independiente Medellín, logrando su tercera victoria de la temporada actual. Este triunfo permitió al conjunto verdolaga asumir el liderazgo del Grupo A de los cuadrangulares finales del torneo colombiano.

El equipo dirigido por Lucas González cerró un ciclo positivo de casi tres años sin derrotas ante el equipo Antioqueño, conocido como Poderoso. El resultado representa el primer triunfo del Verde Paisa después de haber empatado en cuatro ocasiones consecutivas contra Once Caldas de Manizalez.

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La expulsión clave define el encuentro

El rumbo del partido cambió definitivamente en el minuto 40, momento en el que el marcador registraba un empate 1-1. El árbitro Carlos Betancur mostró tarjeta roja directa a Jeison Medina por una entrada considerada temeraria sobre Emanuel Benítez, dejándolos con un jugador menos.

La desventaja numérica complicó significativamente la tarea del Deportivo Independiente Medellín. Nacional, que alineó a tres centrales en la defensa, pudo gestionar el espacio con mayor seguridad y aprovechar la superioridad numérica para cerrar la victoria con tres goles a uno.

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Lucas González analiza el partido

Lucas González reconoció que el gol en contra, producto de una falta a favor convertida en contraataque, puso en dificultad al equipo. Sin embargo, calificó la expulsión como una imprudencia del delantero rival que facilitó el control del partido para el Verdolaga, asegurando que encontraron los espacios necesarios para ganar.

El estratega resaltó la calidad de James Rodríguez y Edwin Cardona, destacando que ambos jugadores aportan características únicas cuando reciben el balón cerca de la portería contraria. González afirmó valorar especialmente su compromiso con el equipo y su disposición para pedir cambios cuando sienten que otro compañero puede contribuir mejor.

El impacto de James Rodríguez

Las intervenciones del cucuteño James Rodríguez, quien disputó 67 minutos junto a Edwin Cardona en la creación del juego, fueron fundamentales para el triunfo. El entrenador señaló que ambos futbolistas tienen diferentes características que deben aprovecharse, pero que su mayor virtud es trabajar en colectivo.

Lucas González explicó que su objetivo es simplificar el trabajo del equipo cuando pierde el balón, pero también dependiente de la ayuda de figuras como Rodríguez. El DT enfatizó la necesidad de que estos jugadores se sientan libres de pedir ajustes tácticos para maximizar su rendimiento en el terreno de juego.

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Próximo paso: el duelo en Bogotá

Nacional viajará a la capital para enfrentarse al Independiente Santa Fe el próximo sábado 28 de noviembre a las 7:30 p.m. Lucas González no ocultó su determinación de ganar el encuentro, citando la historia del club y las exigencias de su afición como motores principales.

El técnico señaló que la principal desventaja sería la ausencia de su hinchada en territorio rival, pero destacó lo especial que fue sentir el apoyo del estadio local. Afirmó que lograr que los seguidores se sientan orgullosos se consigue tanto con buen juego como con resultados concretos en cada compromiso.