Nacional consolida el liderato del Grupo A de la Liga BetPlay 2026-II tras igualar 1-1 con Santa Fe en El Campín, con goles de Morelos y Emerson Rodríguez.

El Atlético Nacional se consolidó como líder absoluto del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II tras empatar 1-1 ante el Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El partido, disputado el sábado 28 de noviembre durante la tercera fecha del torneo, definió una clasificación cautelosa pero ventajosa para el equipo verdolaga.

Marcador definido por Morelos y Rodríguez

La ventaja local llegó en el minuto 44 tras una decisión polémica del VAR. El árbitro Bismarks Santiago sancionó un penal por una mano involuntaria de Helibelton Palacios. Alfredo Morelos ejecutó el tiro con eficacia y puso a los de Antioquia en ventaja. El Independiente Santa Fe respondió con una actitud ofensiva en el segundo tiempo, logrando el empate en el minuto 60 gracias a un cerremo remate cruzado de Emerson Rodríguez.

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Estadísticas del choque en El Campín

Las cifras técnicas reflejan un duelo equilibrado donde Nacional controló la posesión con el 59 por ciento del balón, mientras Santa Fe generó más profundidad con 15 remates en total. El arquero argentino Franco Armani fue fundamental para los visitantes con atajadas clave, al igual que Andrés Mosquera Marmolejo para los locales. El encuentro finalizó con 17 faltas en cada bando y sin tarjetas rojas, aunque Santa Fe recibió dos amarillas y Nacional tres.

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Impacto en la tabla del Grupo A

El empate otorgó cinco puntos al Atlético Nacional, manteniéndolo en la cima de la clasificación con un saldo de una victoria y dos empates sin derrotas. El Independiente Santa Fe se posicionó segundo con cuatro puntos, acumulando un triunfo, un empate y una pérdida. Esta diferencia de un punto consolida la posición de líder verde en el grupo que también integran el Independiente Medellín y el Once Caldas.

Próximos cruces del torneo

La jornada concluirá el domingo 29 de noviembre con los partidos entre Independiente Medellín y Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, el duelo central del Grupo A se repetirá rápidamente. El próximo miércoles a las 8:30 p. m., Atlético Nacional y Independiente Santa Fe volverán a medirse en Medellín, donde los verdolagas defenderán su invicto local contra el León, que no golea como visitante desde julio de 2017.