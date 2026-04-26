Nairo Quintana se corona campeón de la Vuelta a Asturias 2026

Nairo Quintana conquistó la clasificación general de la Vuelta a Asturias 2026, defendiendo su liderato ante los ataques de Adrià Pericas. Edgar Cadena ganó la etapa final.

Nairo Quintana ha reafirmado su posición como uno de los ciclistas más destacados del panorama mundial al conquistar la clasificación general de la Vuelta a Asturias 2026.

La emocionante conclusión de la carrera tuvo lugar este domingo, con una etapa final desafiante que se extendió a lo largo de 152 kilómetros entre Lugones y Oviedo. Si bien la victoria en la etapa fue para el talentoso ciclista mexicano Edgar Cadena, la estrategia y la resistencia de Quintana fueron cruciales para asegurar el título general.

Este triunfo representa el logro número 23 en clasificaciones generales a lo largo de su ilustre carrera, consolidando aún más su legado en el ciclismo. La última jornada fue un verdadero testamento de la fortaleza mental y física de Quintana, quien se defendió con determinación ante los constantes ataques de su principal rival, Adrià Pericas del equipo UAE Emirates.

Pericas, consciente de la necesidad de superar a Quintana para aspirar al título, lanzó una serie de ofensivas en los kilómetros finales, buscando desesperadamente abrir una brecha que le permitiera desbancar al ciclista boyacense. Sin embargo, Quintana, con la experiencia que lo caracteriza, supo neutralizar cada uno de esos intentos, cerrando los huecos y manteniendo su posición al frente de la competencia.

La batalla entre Quintana y Pericas fue intensa y emocionante, manteniendo a los aficionados al borde de sus asientos hasta el último momento. El joven corredor del UAE Emirates demostró su potencial y valentía, pero la astucia y la resistencia de Quintana fueron determinantes para asegurar la victoria final.

La etapa final se caracterizó por un terreno exigente, con varios premios de montaña en los últimos cinco kilómetros que pusieron a prueba la capacidad de los ciclistas para ascender y mantener el ritmo. Estos ascensos fueron el escenario de múltiples ataques y contraataques, que contribuyeron a definir el podio final de la carrera. Pericas, en un último intento desesperado por superar a Quintana, lanzó un ataque a cuatro kilómetros de la meta.

Sin embargo, Quintana respondió con determinación, demostrando que se encontraba en una excelente condición física y mental. El equipo UAE Emirates no se rindió y continuó presionando a Quintana en el final, buscando cualquier oportunidad para desmarcarse. A pesar de los esfuerzos del equipo rival, Quintana se mantuvo firme, respondiendo a cada uno de los ataques y defendiendo su liderazgo con uñas y dientes.

Mientras tanto, Diego Pescador, quien aspiraba a entrar en el podio, sufrió en los kilómetros decisivos, perdiendo terreno con respecto a Quintana y Pericas. La batalla por el título en Asturias se suma a los dos títulos anteriores que Quintana ya había conseguido en esta prestigiosa carrera, en las ediciones de 2017 y 2021, demostrando su afinidad con el recorrido y su capacidad para rendir al máximo nivel en esta región.

La victoria de Quintana en la Vuelta a Asturias 2026 es un claro indicativo de su regreso a la élite del ciclismo y un presagio de grandes logros en el futuro. Los resultados de la etapa final reflejan la intensidad de la competencia y la calidad de los ciclistas participantes. Edgar Cadena se alzó con la victoria en la etapa, completando el recorrido en un tiempo de 3 horas, 39 minutos y 59 segundos.

Adrià Pericas se situó en la segunda posición, a tan solo 17 segundos del ganador, mientras que José Díaz y Nairo Quintana llegaron juntos en la tercera posición, a tiempo muerto. Txomin Juaristi ocupó el quinto lugar, a 25 segundos de Cadena, y Diego Pescador completó el top 6, también a 25 segundos.

En cuanto a la clasificación general, Nairo Quintana se coronó campeón con un tiempo total de 14 horas, 30 minutos y 46 segundos, superando a Adrià Pericas por 25 segundos y a Diego Pescador por 1 minuto y 33 segundos. Txomin Juaristi se situó en la cuarta posición, a 1 minuto y 34 segundos, y Edgar Cadena cerró el top 5, a 1 minuto y 45 segundos.

La Vuelta a Asturias 2026 ha sido una carrera emocionante y competitiva, que ha dejado en evidencia el talento y la dedicación de los ciclistas participantes. La victoria de Nairo Quintana es un motivo de orgullo para el ciclismo colombiano y un ejemplo de perseverancia y determinación. Este triunfo sin duda impulsará a Quintana a seguir luchando por sus sueños y a alcanzar nuevas metas en su carrera deportiva.

La competencia ha sido un espectáculo para los aficionados y ha contribuido a promover el ciclismo como un deporte emocionante y desafiante





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