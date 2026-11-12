Nancy Gómez, esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago, secuestrada en Uribia

El alcalde de Uribia confirma el secuestro de Nancy Gómez en La Guajira. Revela amenazas previas y pide ayuda a Venezuela ante la falta de protección estatal.

El alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, ha proporcionado detalles críticos sobre el secuestro de su esposa, Nancy Gómez, ocurrido durante la mañana del miércoles 11 de noviembre en el municipio de La Guajira. En una entrevista con la emisora Blu Radio, el mandatario reveló que esta víctima había sido objeto de intensas presiones y amenazas en meses anteriores debido a su activismo humanitario.

Antecedentes de amenazas y vulnerabilidad institucional

Jaime Luis Buitrago García afirmó que tanto él como su familia habían recibido advertencias graves antes del rapto, lo que motivó que acudieran a la Fiscalía para formalizar sus denuncias. Sin embargo, indicó que las medidas de protección ofrecidas por el Estado fueron insuficientes ante la gravedad de la situación. Solo le asignaron un contacto de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un chaleco, recursos que calificó como inadeacuados para resguardar a su núcleo familiar.

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Nancy Gómez enfrentaba intimidaciones directas por su liderazgo en campañas de acompañamiento a familias de desaparecidos y secuestrados en Uribia y otros municipios de La Guajira. Su esposo relató que le advertían verbalmente que "le bajara el tono" y que si continuaba, ella o sus hijos serían los siguientes objetivos. Las amenazas incluían la identificación de sus dos hijos, uno de 21 años y otro de 13 años, con insultos hacia el menor que estudia en la universidad.

Mecánica del rapto y sospechas sobre grupos armados

El secuestro se consumió cuando Nancy Gómez caminaba aproximadamente 50 pasos desde un gimnasio hacia una esquina, cerca del lugar donde ocurrió el incidente. Una amiga que la acompañaba testificó que una camioneta tipo Toyota, conocida localmente como copetrana, detuvo su marcha. Descendieron cuatro hombres armados, dos con armas largas y dos con armas cortas, quienes redujeron a la mujer mediante forcejeos a pesar de sus intentos de resistencia.

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Aunque las primeras versiones sugieren una posible participación del ELN, Jaime Luis Buitrago García declaró no tener certeza de que esta organización armada fuera la responsable directa. Explicó que en la dinámica criminal de la región, grupos de delincuencia común suelen cometer el plagio inicial y luego transfieren a las víctimas a estructuras con mayor capacidad logística para mantenerlas cautivas.

Impacto humanitario y coordinación internacional

La Gobernación de La Guajira, bajo la dirección de Jairo Aguilar Deluque, ha elevado la recompensa por información útil a $300 millones para localizar y rescatar a Nancy Gómez. Esta iniciativa se desarrolla en coordinación con el Gobierno nacional y la Fuerza Pública, quienes han desplegado unidades del Gaula del Ejército y de la Policía Nacional para intensificar las labores de búsqueda en el departamento.

Jaime Luis Buitrago García solicitó al presidente Abelardo de la Espriella y a la Cancillería que gestionen contactos con las autoridades de Venezuela para facilitar la localización de su esposa. Dada la geografía de la Alta Guajira, con vías difíciles y terrenos sin carreteras convencionales, existe la preocupación de que los captores hayan utilizado rutas cruzando la frontera para trasladarla al país vecino.

Actualmente, los dos hijos del alcalde se encuentran en Medellín, donde el menor de 13 años realizaba una pasantía educativa al momento de la tragedia. Ambos hermanos han sufrido graves alteraciones en su bienestar, reportando dificultades severas para comer y dormir debido a la angustia y el miedo. Jaime Luis Buitrago García hizo un llamado urgente a las autoridades tradicionales de Uribia y Venezuela para obtener información precisa.

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Finalmente, el mandatario emitió un mensaje directo a sus captores, instándolos a respetar la vida y la integridad física de Nancy Gómez. Mientras las instituciones buscan recursos para la resolución del caso, la comunidad y la familia esperan que la coordinación entre las autoridades nacionales y las autoridades tradicionales logre un desenlace favorable y el retorno seguro de la víctima a su hogar.