Narváez iguala a Gaviria en el Giro de Italia 2026

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez logró su tercera victoria de etapa en el Giro de Italia 2026, igualando el récord de Fernando Gaviria en la carrera. Narváez se impuso en la etapa que se disputó en un emocionante final, demostrando su gran forma y su capacidad para competir a un alto nivel.

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez logró su tercera victoria de etapa en el Giro de Italia 2026, igualando el récord de Fernando Gaviria en la carrera.

Narváez se impuso en la etapa que se disputó en un emocionante final, demostrando su gran forma y su capacidad para competir a un alto nivel. Esta victoria le da un impulso significativo a Narváez en la lucha por el título de la carrera, y consolida su posición como uno de los ciclistas más destacados del Giro de Italia 2026.

El triunfo de Narváez ha generado gran expectación en el ciclismo ecuatoriano y ha sido celebrado por sus fanáticos y por el equipo UAE Team Emirates





Antena2RCN / 🏆 21. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro De Italia 2026 Jhonatan Narváez Fernando Gaviria Ciclismo Victoria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Egan Bernal superó a Narváez en la etapa 11 del Giro de ItaliaEl colombiano Egan Bernal mostró una excelente actuación en la carrera al imponerse en la etapa 11 del Giro de Italia, donde su rival Ecuadoriano Jhonatan Narváez se vio superado en los últimos kilómetros.

Read more »

Jhonatan Narváez iguala a Fernando Gaviria en el Giro de ItaliaEl ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates, Jhonatan Narváez, se ha proclamado vencedor de la etapa 11 del Giro de Italia 2026, consiguiendo su tercera victoria en esta carrera y con ello, igualando la marca histórica del colombiano de Movistar, Fernando Gaviria, en cuanto a victorias en esta etapa.

Read more »

Jhonatan Narváez, tercer triunfo en el Giro de Italia: resumen de la etapa 11El ecuatoriano coronó la fuga y se impuso en la batalla final al español Enric Mas.

Read more »

Jhonatan Narváez iguala a Fernando Gaviria en victorias de etapa en el Giro de Italia 2026El ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates, Jhonatan Narváez, logró su tercera victoria de etapa en el Giro de Italia 2026 al igualar a Fernando Gaviria en el palmarés. Narváez se ha convertido en el segundo corredor en lograr tres victorias en el Giro, igualando el récord de Gaviria.

Read more »