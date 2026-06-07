NASA alerta por fuga de aire en la Estación Espacial Internacional: aumento en la pérdida de oxígeno preocupa a los astronautas

La NASA y Roscosmos monitorean una fuga de aire en el módulo ruso Zvezda de la ISS, que ha aumentado de 0,5 a 3,7 kg por día. Los astronautas se preparan para una posible evacuación, aunque aún pueden respirar con normalidad. La situación afecta la presión interna y los sistemas de soporte vital.
La NASA ha emitido una alerta por una fuga de aire en la Estación Espacial Internacional (EEI) que ha ido empeorando con el tiempo, afectando la presión interna y los sistemas de soporte vital.
El problema se localiza en el módulo ruso Zvezda, uno de los componentes más antiguos de la estación, y ha sido monitoreado desde 2019. En los últimos meses, la tasa de fuga se ha incrementado significativamente, pasando de 0,5 kilogramos por día a 3,7 kilogramos por día, según declaraciones del ingeniero aeronáutico Sebastián Valencia en una entrevista con NTN24.
Este aumento ha llevado a las agencias espaciales a activar protocolos de emergencia y preparar a la tripulación para una posible evacuación, aunque los astronautas aún pueden respirar sin problemas inmediatos. La fuga de aire afecta directamente la presión atmosférica dentro de la EEI, que normalmente se mantiene a un nivel similar al de la Tierra gracias a complejos sistemas de soporte vital. Estos sistemas regulan los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y presión para garantizar la habitabilidad.
Cuando se produce una fuga, los sistemas deben compensar la pérdida inyectando más gases desde tanques de reserva. Sin embargo, si la tasa de fuga continúa aumentando, podría superar la capacidad de compensación, comprometiendo la seguridad de los astronautas. Valencia explicó que la situación no es crítica en este momento, pero los datos muestran una tendencia preocupante que requiere atención constante.
Tanto la NASA como la agencia espacial rusa Roscosmos han estado trabajando para localizar y reparar las microfisuras en el módulo Zvezda, pero hasta ahora no han logrado contener completamente la fuga. La gravedad del problema llevó a que cinco astronautas se refugiaran en la cápsula Soyuz, preparándose para una posible evacuación de emergencia. Las autoridades espaciales continúan evaluando nuevas estrategias para mitigar el riesgo y asegurar la continuidad de las operaciones en la estación.
Este incidente subraya los desafíos técnicos que enfrentan las misiones espaciales de larga duración y la importancia de mantener los sistemas críticos en óptimas condiciones
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