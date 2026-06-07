NASA alerta por fuga de aire en la Estación Espacial Internacional y prepara evacuación

La NASA ha reportado una emergencia debido a dos fugas de aire en el módulo ruso Zvezda de la EEI, obligando a cinco astronautas a prepararse para una posible evacuación. La fuga, detectada inicialmente en 2019, ha aumentado de 0,5 a 3,7 kilogramos de aire perdido por día. Esto plantea riesgos para la presión interna y los sistemas de soporte vital, aunque se asegura que los astronautas pueden respirar con normalidad. La NASA y Roscosmos monitorean la situación y buscan controlar las filtraciones.

La NASA ha emitido una alerta tras detectar una fuga de aire en el módulo ruso Zvezda de la Estación Espacial Internacional (EEI), una situación que ha obligado a cinco astronautas a refugiarse y prepararse ante una eventual evacuación.

Aunque el problema se encuentra bajo monitoreo constante, especialistas advierten que se trata de uno de los desafíos técnicos más delicados que enfrenta actualmente el laboratorio orbital. La fuga, originalmente detectada en 2019 y vigilada de manera permanente por la NASA y la agencia espacial rusa Roscosmos, ha mostrado un incremento significativo en la cantidad de aire que escapa.

Según el ingeniero aeronáutico Sebastián Valencia, la pérdida era de aproximadamente medio kilogramo de aire por día al inicio, pero hoy alcanza los 3,7 kilogramos por día. Este aumento preocupa porque las fugas afectan directamente la presión interna de la estación y pueden comprometer los sistemas que garantizan la habitabilidad del complejo orbital.

La EEI mantiene una atmósfera artificial similar a la de la Tierra mediante complejos sistemas de soporte vital que regulan constantemente los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y presión. Cuando se produce una fuga, estos sistemas deben compensar la pérdida para garantizar condiciones seguras para la tripulación.

Sin embargo, un aumento en la tasa de fuga puede afectar progresivamente los niveles de oxígeno disponibles, y si la pérdida supera ciertos límites, el funcionamiento de los sistemas de soporte vital podría verse comprometido, lo que obligaría a tomar medidas de emergencia. Las autoridades espaciales han trabajado durante años para localizar y contener el origen exacto de las filtraciones en el módulo Zvezda, uno de los componentes más antiguos de la estación.

La reciente activación de protocolos de emergencia y la preparación de la tripulación para una posible evacuación reflejan la importancia que la NASA y Roscosmos otorgan a esta situación, que continúa siendo monitoreada mientras se evalúan nuevas acciones para controlar las fugas y garantizar la seguridad de los astronautas que viven y trabajan a bordo de la Estación Espacial Internacional





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