Natalia Abello Vives asume la presidencia del Grupo Bicentenario este 17 de noviembre. Con más de 30 años de experiencia, busca fortalecer la banca pública estatal.

El Grupo Bicentenario confirmó oficialmente la designación de Natalia Abello Vives como la nueva presidenta del holding financiero del Estado colombiano el martes 17 de noviembre. Esta nombramiento marca un hito en la gestión de la entidad, ya que Abello Vives llega con una trayectoria profesional que supera los 30 años en posiciones de alta dirección tanto en el sector público como en el privado.

Natalia Abello Vives lidera holding estatal

La llegada de la nueva directiva a la entidad estatal tiene como objetivo principal continuar fortaleciendo su estructura como el conglomerado financiero principal del país. El Grupo Bicentenario ha comunicado a través de un comunicado oficial que esta transición busca mejorar la coordinación estratégica entre sus empresas filiales.

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Entre las prioridades inmediatas anunciadas por la entidad se encuentra la generación de valor económico y social para la nación. Asimismo, se ha establecido como meta clave el fortalecimiento de la banca pública, asegurando que las operaciones del holding contribuyan directamente al desarrollo institucional y a la solidez financiera del Estado.

Experiencia en transporte y energía pública

La experiencia profesional de Abello Vives abarca responsabilidades significativas en los sectores críticos de transporte, infraestructura, energía y servicios públicos. Su trayectoria incluye un cargo relevante como la ministra de Transporte de Colombia, una responsabilidad que forma parte fundamental de su historial en el sector público y que demuestra su capacidad para gestionar grandes proyectos de ingeniería y logística.

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Además de su rol ministerial, Abello Vives se desempeñó como embajadora de Colombia ante la República Oriental del Uruguay. Esta experiencia diplomática ha complementado su perfil al desarrollar habilidades en relacionamiento internacional y representación institucional, aspectos que son vitales para la proyección externa de las entidades financieras estatales.

Su paso por la administración pública también incluye la Secretaría General del Distrito de Barranquilla. Desde estos cargos, la nueva presidenta desarrolló parte de su trayectoria en gestión institucional avanzada, facilitando el relacionamiento con entidades públicas y participando activamente en la formulación de políticas públicas complejas a nivel regional y nacional.

Gestión en empresas privadas del sector

En el ámbito del sector privado, Abello Vives se desempeñó como gerente general de Ruta Costera, una empresa perteneciente a ISA Vías. Este cargo le permitió gestionar operaciones de infraestructura vial de gran envergadura, aplicando criterios de eficiencia operativa y gestión de riesgos en un entorno altamente competitivo.

También ocupó la vicepresidencia corporativa de Promigas, una compañía vinculada estrechamente con el sector energético y la infraestructura de gas natural. Esta experiencia en el rubro energético le ha brindado conocimientos técnicos y financieros indispensables para liderar un conglomerado que posee participaciones en diversas áreas productivas del país.

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A estas responsabilidades empresariales destacadas por el Grupo Bicentenario al anunciar su nombramiento, se suman su paso por la Secretaría General de Transelca y la Dirección Jurídica de Triple A de Barranquilla. Estos roles demostraron su versatilidad jurídica y administrativa en diferentes contextos corporativos y de servicios públicos.

Formación académica y objetivos estratégicos

En cuanto a su formación académica, Abello Vives es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con cuatro especializaciones. Su preparación ejecutiva incluye estudios en las universidades de Harvard, Yale y Pittsburgh, instituciones mencionadas dentro de su trayectoria de formación para desempeñar responsabilidades de dirección y gestión empresarial de alto nivel.

Con su llegada a la presidencia, Abello Vives tendrá como una de sus principales responsabilidades continuar fortaleciendo al Grupo Bicentenario como el conglomerado financiero del Estado, de acuerdo con los objetivos anunciados por la entidad. La nueva administración deberá trabajar en el fortalecimiento institucional y en una gestión empresarial que incorpore criterios de eficiencia, planificación estratégica y gobierno corporativo.

El nombramiento fue aprobado durante la sesión de junta directiva del 30 de octubre y comunicado oficialmente el 17 de noviembre de 2026. La entidad no precisó una fecha adicional de posesión ni anunció modificaciones específicas en la estructura de sus empresas, consolidando así la continuidad operativa del holding financiero bajo el liderazgo de Abello Vives.