Natalia Linares brilló en la Liga Diamante 2026 y conquistó la plata en salto largo en China, confirmando su lugar entre las grandes realidades del atletismo mundial

Natalia Linares se impuso en la Liga Diamante 2026 al alcanzar un impresionante salto largo de 6.78 metros y hacerse con el segundo lugar en el podio en un evento de altísima exigencia.

Natalia Linares brilló en la Liga Diamante 2026 en China , conquistó una histórica medalla de plata en Shanghai y se consolidó como una de las grandes realidades del atletismo mundial en una jornada histórica para Colombia.

La atleta se impuso en un salto largo impresionante en la Liga Diamante 2026, demostrando su consistencia y valentía en un escenario de máxima exigencia. Su actuación le permitió asegurarse un gran objetivo para la temporada, luchando por el gran manzano.

La presentación de Linares en China tiene un valor especial para el atletismo colombiano, ya que continúa consolidándose como una de las figuras más importantes del país y ya forma parte del selecto grupo de atletas nacionales que han competido en la Liga Diamante





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