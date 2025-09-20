Natalia Linares brilla en el Mundial de Atletismo: Medalla de bronce y orgullo colombiano

La atleta colombiana Natalia Linares conquista la medalla de bronce en salto largo en el Mundial de Atletismo de Tokio, Japón, estableciendo una nueva marca personal y consolidándose como figura destacada del deporte sudamericano. La joven deportista comparte sus experiencias, ambiciones y su amor por Colombia, enviando un mensaje al gobierno sobre la importancia del apoyo al deporte.

Natalia Linares , la joven atleta colombiana de 23 años, se ha convertido en una figura destacada en el panorama deportivo internacional tras obtener la medalla de bronce en salto largo en el Mundial de Atletismo celebrado en Tokio, Japón. Su desempeño, que incluyó una marca personal de 6,92 metros, no solo le valió un lugar en el podio mundial, sino que también la consolidó como una de las grandes promesas del atletismo sudamericano.

A su regreso a Colombia, Linares compartió sus experiencias y emociones en una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Colombiano, donde reveló los detalles de su exitosa participación y sus aspiraciones futuras. Con su característico carisma y visiblemente emocionada, la atleta relató cómo enfrentó el desafío mundialista con determinación y fe. Desde el primer salto, sintió la energía del podio, iniciando una lucha constante por mejorar su marca. El tercer salto, aunque sintió el cansancio acumulado, le permitió mantenerse en la pelea. La competencia fue intensa, con rivales fuertes que superaban los 7 metros, pero la perseverancia de Linares y el apoyo de su entrenador la mantuvieron enfocada en el podio. En su quinto salto, un momento de conexión espiritual la impulsó, sintiendo la presencia de Jesucristo y la realización de un sueño. La alegría fue inmensa al ver su marca, y el grito de ¡Colombia! ¡Colombia! resonó en su corazón. A pesar de la histórica actuación, Linares no oculta su ambición por alcanzar metas aún mayores. Aspiraba a superar los 7,10 o 7,15 metros para pelear por el oro, y aunque se siente orgullosa de su medalla de bronce y de su marca personal, mantiene la ambición de seguir superándose. Con convicción, expresó su confianza en que, con los cambios técnicos implementados, pronto logrará el récord olímpico y mundial. Su amor por Colombia y su orgullo de representar a su país fueron evidentes durante toda la entrevista. Linares aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al Gobierno Nacional, destacando la importancia de apoyar el deporte y a los atletas. Enfatizó que los deportistas son el talento vivo de Colombia y que compiten por amor a su país. Esta medalla, un hito en su carrera, ya la impulsa a pensar en futuros desafíos, como el Mundial de Techo y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además de su talento deportivo, Linares lleva con orgullo sus raíces vallenatas. Reveló que la canción 'Dos claveles' de Diomedes Díaz fue su inspiración durante la competencia, creando un ambiente de parrandón en su habitación antes de cada salto, reafirmando su identidad cultural y su conexión con su tierra natal





