Natalia Segura cancela presentación en Premios Heat por crisis de salud

Natalia Segura no asistirá a los Premios Heat en México por su estado de salud. Un hallazgo de metal cerca de su columna vertebral y el dolor crónico impiden su viaje.

La participacion de Natalia Segura, conocida como La Segura, en los Premios Heat que se realizara en Mexico tuvo que quedar fuera de sus planes. La influenciadora y su esposo, Ignacio Baladán, tenian previsto asumir como presentadores del evento, pero una nueva crisis de salud le impidio viajar. La creadora de contenido se encuentra actualmente en un centro medico donde ha compartido con sus seguidores la dificil situacion que atraviesa.

Crisis de salud impide presentacion en Mexico

La situacion tambien ha interferido con otros compromisos recientes de Natalia. Durante el matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, al que finalmente asistio, ella tuvo que retirarse antes de lo previsto porque el dolor no le permitio permanecer en la celebracion. Desde un centro medico, la influenciadora volvio a compartir con sus seguidores la dificil situacion que atraviesa mediante una publicacion en sus redes sociales. En una historia de Instagram publico una fotografia de su hospitalizacion y reconocio que, pese a los medicamentos que ha recibido durante varios dias, las molestias continuan.

Also read Baloto y Revancha sin ganador: premios acumulan $18.800 millones para el miércoles

Hallazgo metalico en estudios medicos

La preocupacion por su estado de salud tambien esta relacionada con un hallazgo que la propia influenciadora conto despues de acudir al hospital por un episodio de dolor tan intenso que llego a impedirle caminar. Según explico, durante los estudios medicos, que incluyeron una resonancia magnetica y una tomografia axial computarizada, encontraron un elemento metalico ubicado superficialmente cerca de la zona vertebral. La incertidumbre esta en determinar como llego ese objeto a su cuerpo y si realmente tiene alguna relacion con los episodios que ha presentado. Natalia aclaro que no esta en la columna, sino superficialmente, y se pregunto si ese hallazgo es la causa de su sufrimiento.

Opciones de tratamiento y tratamiento del dolor

Entre las posibilidades que, de acuerdo con su explicacion, han contemplado los especialistas estan una cirugia para retirar el elemento y la instalacion de un dispositivo que permita administrar medicamentos directamente para controlar el dolor. Natalia tambien conto que estaba esperando la valoracion de un especialista y pidio a sus seguidores que oraran por su recuperacion. Escribio que ustedes la ven tratando de mostrarse siempre positiva, pero el dolor no se quita ni con tres dias de medicina. Tambien expreso su necesidad de recibir una luz de esperanza, destacando que la situacion actual no es vida debido a la intensidad del sufrimiento fisico constante.

Advertisement

Antecedentes de violencia y secuelas medicas

Los problemas fisicos de la influenciadora tienen antecedentes que se remontan a noviembre de 2013, cuando fue victima de un ataque armado en Cali. Desde entonces, ha contado publicamente las consecuencias que le dejaron los impactos de bala, que comprometieron su columna vertebral y medula espinal. Su recuperacion implicó un proceso de rehabilitacion con el que consiguio volver a caminar. Sin embargo, las secuelas continuaron y Natalia ha hablado durante anos del dolor cronico y la neuropatia que padece, condiciones que han provocado episodios de limitacion fisica severa.

Intervenciones quirurgicas previas y complicaciones

Uno de los momentos en que sus dificultades de movilidad quedaron expuestas fue durante su participacion en La casa de los famosos Colombia, donde necesito utilizar una silla de ruedas en algunas ocasiones. A este historial se sumaron los procedimientos a los que tuvo que someterse para retirar los biopolimeros que tenia en sus gluteos. La influenciadora paso por dos intervenciones para extraer estas sustancias y posteriormente requirio una cirugia reconstructiva. En octubre de 2025 volvio al quirofano para reparar las secuelas de esos procedimientos, aclarando que la intervencion no buscaba aumentar el tamano de sus gluteos, sino reconstruir la zona afectada por las cirugias anteriores.