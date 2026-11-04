Nathalia Gadelha Filgueiras, copiloto de 20 años, muere en accidente de Learjet 60 en Florida

Nathalia Gadelha Filgueiras falleció junto a otras ocho personas en el choque de un Learjet 60 en Florida el 1 de noviembre. Conoce los detalles del accidente.

La joven Nathalia Gadelha Filgueiras perdió la vida el domingo 1 de noviembre en un trágico accidente aéreo ocurrido en el condado de Palm Beach, en la ciudad de Florida. Esta noticia impacta profundamente porque la copiloto de apenas 20 años había demostrado un talento excepcional y una dedicación extraordinaria a la aviación desde una edad temprana.

Traectoria Temprana en la Aviación

La pasión de Nathalia por volar se manifestó mucho antes de que la mayoría de sus compañeros de edad pensaran en obtener su licencia de conducir. A los 17 años, durante su último año de secundaria en octubre de 2023, obtuvo su licencia de piloto privado. En ese momento, aún no tenía permiso para conducir un automóvil, una situación que la joven abordaba con humor y orgullo ante las reacciones de quienes la rodeaban.

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Su madre, Camila Corteleti, recordó en declaraciones al diario The New York Times que su hija sentía una conexión especial con la libertad que brinda el vuelo. Para Nathalia, ver el mundo desde las alturas representaba una experiencia completamente distinta y única en su vida. Esta dedicación le permitió acumular más de 1.300 horas de vuelo, una cifra significativa para alguien de su edad.

Detalles del Vuelo Fatal y Comunicación

El Learjet 60 en el que viajaba Nathalia había despegado de Austin, Texas, con destino a las Bahamas. El avión se estrelló aproximadamente a las 12:50 del mediodía, hora local, en una zona residencial de Greenacres, específicamente sobre Military Trail, una vía de seis carriles. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó los detalles de la ruta y el momento del impacto.

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Las grabaciones de las comunicaciones entre la tripulación y el control de tráfico aéreo revelan los momentos críticos previos al desastre. La copiloto informó sobre la formación de hielo y turbulencia moderada antes de entrar en una zona de precipitaciones. Ante la necesidad de evitar la mala clima, solicitó autorización para ascender, pero la situación empeoró rápidamente.

Emergencia Final y Víctimas del Accidente

En los registros de audio, la voz de Nathalia se escucha reportando un descenso acelerado a 10.000 pies por minuto. Posteriormente declaró una emergencia por exceso de velocidad y lanzó una advertencia desesperada al controlar de que el avión chocaría contra el suelo. Las mediciones posteriores indicaron que el descenso alcanzó velocidades críticas de 20.000 pies por minuto antes de que el controlador perdiera toda comunicación.

El accidente cobró un total de nueve víctimas mortales. Además de Nathalia Gadelha Filgueiras, viajaban el piloto de 55 años Jeffrey Gregory y siete pasajeros. Entre las víctimas se encuentran Adam Robinson, Helen Sharp, sus hijos Emma y Charlie Robinson, la niñera Anita María Cetina, y la pareja formada por Rachael Reed y Charmi Fehr. El impacto provocó una gran explosión, dejando un cráter en la vía y daños extensos en la infraestructura local.