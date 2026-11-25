El estudio Natsal-4 de UCL confirma reducción de actividad íntima entre jóvenes británicos y duplicación de parejas del mismo sexo en última década.

Un análisis exhaustivo de las tendencias de comportamiento íntimo en Gran Bretaña revela una transformación significativa en la vida sexual de la población. Los datos confirman una disminución gradual en la frecuencia de las relaciones sexuales, especialmente entre los segmentos de población más jóvenes, marcando un cambio estructural en los hábitos de las últimas décadas.

Metodología del Estudio Natsal-4

El trabajo de investigación seleccionó a 6 700 personas de entre 16 y 59 años de toda Gran Bretaña para participar en una serie de entrevistas. Este proceso de recolección de datos se llevó a cabo entre septiembre de 2022 y enero de 2024. Los investigadores compararon estos nuevos hallazgos con registros históricos para analizar la evolución del comportamiento sexual a lo largo del tiempo.

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Pam Sonnenberg, líder del estudio e investigadora en la University College London (UCL), advierte que las encuestas proporcionan información sobre cómo están cambiando las vidas sexuales, pero no pueden explicar definitivamente por qué ocurren estos cambios. Este matiz es fundamental para interpretar los datos sin asumir causalidades directas no verificadas.

Disminución Gradual de la Frecuencia Íntima

El 77 % de los adultos encuestados afirmó haber tenido relaciones sexuales en el último año, mientras que al menos el 89 % de la población declaró haberlas tenido alguna vez en su vida. De media, los participantes reportaron haber tenido al menos cinco parejas sexuales en su trayectoria vital. Sin embargo, la frecuencia con la que se mantuvieron estas relaciones ha experimentado una baja notable.

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En el grupo de edad de 16 a 44 años, el número de veces que tuvieron sexo en las últimas cuatro semanas disminuyó de forma constante. La frecuencia pasó de cuatro encuentros en 1990, a tres en 2010, y se redujo a dos en el periodo comprendido entre 2022 y 2024. Esta tendencia indica un cambio sostenido en la dinámica de las relaciones a corto plazo.

Impacto Desproporcionado en Jóvenes de 16 a 24 Años

Las personas que registraron el descenso más pronunciado en la última década fueron los jóvenes de 16 a 24 años. En este grupo demográfico específico, el 38 % de las mujeres y el 28 % de los hombres afirmaron que nunca habían tenido relaciones sexuales. Esta cifra refleja una barrera significativa para la iniciación sexual en la generación más joven de la década.

El fenómeno no se limita únicamente a los adultos jóvenes, ya que las personas de 35 a 44 años también mostraron una reducción. En este segmento, la frecuencia pasó de tener sexo tres veces al mes a solo dos veces, según apunta la investigación. Esto sugiere que la reducción de la actividad íntima abarca múltiples etapas de la vida adulta temprana y media.

Factores Económicos, Tecnológicos y Salud Mental

La literatura científica sugiere varias teorías plausibles para explicar esta tendencia. Entre ellas se encuentran las crecientes presiones económicas y los problemas de acceso a la vivienda, que pueden dificultar la formación de parejas estables. Asimismo, la tecnología y el empeoramiento de la salud mental se identifican como factores que alteran la socialización tradicional y las dinámicas de encuentro romántico.

Pam Sonnenberg enfatiza la necesidad de más investigación para determinar si estas teorías se aplican de verdad a la realidad británica. La complejidad de estos factores interconectados requiere un análisis más profundo que vaya más allá de las correlaciones estadísticas evidentes en los datos de Natsal-4.

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Aumento del Consumo de Pornografía y Conductas de Riesgo

El estudio incluyó preguntas sobre comportamientos sexuales en línea, revelando que el 81 % de los hombres de entre 16 y 59 años y el 37 % de las mujeres de esta edad vieron pornografía en el último año. Estos porcentajes se elevan al 86 % y al 50 % entre los jóvenes, respectivamente. Natsal-4 fue la primera encuesta en preguntar sobre este consumo, por lo que no se puede comparar directamente con años anteriores.

No obstante, los investigadores sugieren que el acceso generalizado en línea podría hacer probable un aumento en el consumo. Sin embargo, el consumo de este contenido y la masturbación fueron menos habituales entre las personas que nunca tuvieron sexo, lo que sugiere que estas actividades en línea no sustituyeron el sexo con otra persona.

Evolución de las Parejas del Mismo Sexo y Riesgos

Los jóvenes que afirmaron haber tenido relaciones sexuales con una pareja de su mismo sexo al menos una vez en su vida se han duplicado en mujeres y triplicado en hombres en la última década. Este aumento se observa de manera generalizada en todos los grupos generacionales, reflejando cambios en la identidad y la expresión sexual.

Por otro lado, una de cada cuatro personas jóvenes con experiencia sexual con parejas del sexo opuesto declaró comportamientos de riesgo. Específicamente, el 26 % de las mujeres y el 29 % de los hombres mantuvieron relaciones sexuales sin preservativo con dos o más personas en el último año. Estos datos señalan la importancia de continuar con campañas de educación sexual y salud pública dirigidas a estos grupos.