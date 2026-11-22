La sequía y la acumulación de sedimentos reducen la navegabilidad del río Magdalena al 45%. Autoridades exigen obras de dragado para reactivar el transporte fluvial.

La región del Magdalena Medio antioqueño enfrenta una severa restricción en la navegación fluvial debido a la combinación de niveles hídricos críticos y acumulación de sedimentos. Esta situación impacta directamente la movilidad y el transporte de carga entre los departamentos de Antioquia y Santander. Los municipios de Caracolí, Maceo, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Berrío y Yondó dependen de este eje para su economía.

Restricciones operativas y datos históricos de profundidad

El director de Cormagdalena, Álvaro José Redondo, confirmó que la conectividad fluvial entre Puerto Berrío y Barrancabermeja se encuentra severamente limitada. En el tramo de aproximadamente 100 kilómetros que conecta estas dos localidades, se han identificado siete puntos críticos que impiden el tránsito seguro de las embarcaciones. Durante el periodo comprendido entre finales de julio y comienzos de agosto, se registraron profundidades mínimas históricas inferiores a un metro.

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Estas condiciones han obligado a implementar restricciones en el transporte de carga, aunque sin llegar a una suspensión total de las operaciones comerciales. Actualmente, el tramo hasta Barrancabermeja solo alcanza el 45% de su potencial de navegabilidad total. Las autoridades señalan que se necesitan obras de encauzamiento y financiación adecuada para elevar este porcentaje al 62%, lo cual permitiría una conexión más fluida y económica para las comunidades ribereñas.

Influencia climática y monitoreo de Corantioquia

La disminución de la navegabilidad también está vinculada a factores climáticos extremos. Según datos reportados por Corantioquia, el río Magdalena registró niveles en Antioquia hasta un 25% por debajo de su promedio histórico en el municipio de Yondó. Esta reducción drástica del caudal se atribuye a la disminución de las precipitaciones y a la influencia del fenómeno de El Niño, que ha intensificado las condiciones de sequía en la zona.

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La estación Peñas Blancas, ubicada en Yondó, fue uno de los puntos de monitoreo donde se verificaron estas cifras preocupantes durante julio de 2026. Estas mediciones son fundamentales para entender la escala del fenómeno y planificar respuestas institucionales. La entidad ambiental ha destacado la necesidad de actuar de forma preventiva para proteger los medios de vida de las poblaciones locales.

Historia comercial y objetivos de reactivación fluvial

La última operación comercial registrada por la Sociedad Portuaria de Puerto Berrío (Soportuaria) en este tramo específico del río se llevó a cabo en 2011. En aquella ocasión, la navegación ya presentaba dificultades significativas debido a los puntos críticos identificados. Uno de los incidentes marcantes fue el varado de una barcaza en un sector antes de llegar a Barrancabermeja, lo que obligó a descargar la carga para poder continuar con las operaciones.

La directora de Corantioquia, Liliana María Taborda González, enfatizó que la recuperación de la navegabilidad es crucial para evitar los estragos que se vivieron durante el fenómeno de El Niño de 2015. Existe una expectativa generalizada en la región para que el Gobierno Nacional impulse un proyecto integral de recuperación. Esta iniciativa busca consolidar al río como una arteria estratégica para el desarrollo turístico y el transporte de carga, tal como fue destacado por el actual vicepresidente José Manuel Restrepo durante su campaña.

El río Magdalena, que nace en el páramo de las Papas a 3.685 metros sobre el nivel de mar en el Macizo Colombiano, ha sido históricamente vital para la identidad nacional. Desde su descubrimiento por Rodrigo de Bastidas en 1501, ha sido fuente de historias y culturas a lo largo de sus riberas. Hoy, para las comunidades del Magdalena Medio, la recuperación de su navegabilidad representa la oportunidad de reactivar una vía económica que ha permanecido latente durante más de una década.