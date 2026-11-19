El proyecto Navimundo despliega experiencias culturales en siete provincias santandereanas. Conoce las estaciones, recompensas y la preventa de entradas para Neomundo.

La iniciativa Navimundo ha iniciado su recorrido de presentación oficial con una parada significativa en el municipio de Floridablanca. Este evento, que sigue a la primera exhibición en Girón, tiene como propósito fundamental exponer los nuevos detalles de las experiencias diseñadas para el parque temático. El enfoque central consiste en integrar estaciones con personajes específicos, intervenciones artísticas y elementos sonoros que promuevan la biodiversidad local.

Conexión con la identidad santandereana

El director de las estaciones de Navimundo, Zaid Gualdrón, ha enfatizado que el objetivo primordial es reconectar a los visitantes con su santanderianidad. La propuesta busca que cada persona que asista al parque temático encuentre una oportunidad genuina para reafirmar lo que significa ser de Santander. Esta conexión no se limita únicamente a los paisajes naturales, sino que abarca las expresiones culturales, la gastronomía y los valores profundos que definen la identidad de la región.

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Siete provincias en una sola experiencia

La estructura del recorrido se distribuye estratégicamente en siete estaciones que representan las provincias de Guanentá, Vélez, Yariguíes, García Rovira, Comunera, Metropolitana y Soto Norte. Cada espacio cuenta con una dinámica única diseñada para involucrar a los asistentes mediante recursos artísticos y sensoriales. Por ejemplo, la estación de Guanentá se asocia con las alturas y utiliza personajes y performances para despertar la capacidad de asombro en el público.

En la provincia de Vélez, la biodiversidad se convierte en la protagonista absoluta. Los visitantes podrán reconocer diferentes especies de aves a través de sus sonidos característicos, una experiencia guiada y enriquecida por la presencia de una bióloga experta. Por su parte, Yariguíes presenta una propuesta centrada en los sonidos y las culturas que han tenido presencia histórica en el territorio del Magdalena, creando un ambiente inmersivo y educativo.

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García Rovira incorpora elementos vinculados directamente al gastroturismo y a la empatía, reflejando los valores que orientan todo el recorrido. Las demás estaciones complementan esta narrativa con escenarios detallados, personajes interactivos y actividades diseñadas para que los visitantes puedan registrar su visita y participar activamente en la construcción de la experiencia colectiva.

Logística y desafíos de producción

La creación de estos montajes complejos se encuentra actualmente en una fase intensiva de producción. Zaid Gualdrón ha reconocido que el proceso ha implicado un reto considerable para encontrar proveedores capaces de desarrollar recursos que respondan con precisión a la estética y al concepto artístico del proyecto. A pesar de la dificultad para alinear las ideas con la visión original, el avance se describe como muy positivo y prometedor para el público.

La próxima parada oficial de la ruta de presentación de Navimundo estará ubicada en Piedecuesta. En esta ubicación, se darán a conocer nuevos personajes y detalles adicionales de la propuesta que se prepara específicamente para la temporada navideña. Esta estrategia de múltiples paradas permite ampliar el alcance y la expectativa del público en diferentes zonas del departamento.

Sistema de recompensas y sellos

Como parte integral de la experiencia, cada visitante recibirá un mapa físico que acompañará su recorrido por las siete provincias mencionadas. En cada estación, los participantes encontrarán retos y actividades específicas que les permitirán obtener sellos para completar el trayecto. Esta dinámica de gamificación busca fomentar la interacción total con cada espacio temático y asegurar que no se pierda ningún detalle cultural.

Al finalizar el recorrido y cumplir con todas las dinámicas, quienes logren reunir los sellos podrán acceder a una recompensa especial. Esta incluye dos sabores tradicionales de la región: los postres de Don Jacobo y las miniobleas de Obleas Floridablanca. Estas marcas han sido seleccionadas como aliadas estratégicas de la iniciativa, reforzando el vínculo entre cultura local y gastronomía emblemática.

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La entrega de estas recompensas estará sujeta a disponibilidad y se realizará únicamente en los puntos autorizados de las marcas aliadas. La validez de la recompensa está estrictamente limitada al día de la visita, requiriendo la presentación del mapa completo que debe estar sellado en todas las estaciones correspondientes. Esta medida asegura una distribución ordenada y justa de los productos promocionales.

Preventas y programación de Neomundo

La puesta en escena también incluye el espectáculo Páramo, un show circense que contará con la participación de 20 artistas profesionales. Además, la oferta educativa y de entretenimiento se complementa con experiencias inmersivas y una feria comercial que incluye 126 stands. Esta programación está prevista para la temporada actual y representa un esfuerzo conjunto para ofrecer una experiencia completa a las familias.

Julián Díaz Zambrano, gerente de Neomundo, ha explicado que el montaje avanza con la preparación meticulosa de los artistas y las diferentes áreas que componen la experiencia. Destacó que la ruta de presentación continuará por otro municipio del área metropolitana, lo que indica una expansión continua de la visibilidad del proyecto. La expectativa de asistencia diaria se estima entre 3.000 y 5.000 personas, con la posibilidad de superar esta cifra según la dinámica de la temporada.

La venta de entradas comenzará el sábado 21 de noviembre a través de la plataforma TuBoleta.com. Adicionalmente, se habilitará un punto de venta presencial en la entrada del mariposario de Neomundo. Allí se anunciará una promoción de 2 por 1, junto con tarifas escalonadas de 5.000, 10.000 y 15.000 pesos. La organización también ofrecerá un pase VIP que permitirá el acceso a una zona privilegiada frente al escenario principal del espectáculo.