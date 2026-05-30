Necropsia revela graves lesiones por procedimiento estético que causó la muerte de Yulixa Toloza

La necropsia de Medicina Legal confirmó que la muerte de Yulixa Toloza se debió a un procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorno, con múltiples heridas cortopunzantes, fracturas y traumatismos. Los responsables, capturados en Venezuela, la habrían abandonado aún con signos vitales.

El informe pericial de necropsia elaborado por Medicina Legal sobre la muerte de Yulixa Toloza reveló la gravedad de las lesiones que presentaba su cuerpo tras someterse a un procedimiento estético que terminó en tragedia.

Según el informe, la causa de la muerte responde a un procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso. El documento de Medicina Legal, dado a conocer por La FM, detalla graves lesiones internas, fracturas, heridas con objeto cortopunzante y complicaciones asociadas al procedimiento estético.

Además, se encontraron lesiones en varios arcos costales, tanto del lado izquierdo como del derecho, compatibles con un fuerte trauma físico. Los expertos hallaron hematomas en tejido graso de la espalda, lesiones profundas en la región lumbar y afectaciones paravertebrales en ambos lados. La necropsia registró aproximadamente once heridas con elemento cortopunzante: cuatro en la región anterior y siete en la posterior.

A esto se sumaron lesiones hemorrágicas en músculos del cuello, lo que reflejaría trauma en esa parte del cuerpo y agrava el cuadro de violencia. Las lesiones se localizaron en abdomen, tórax, axilas, espalda, región inguinal, zona sacra y glúteos. El caso ha causado conmoción por las condiciones de la muerte y el trato posterior al cuerpo.

Previamente se manejó como hipótesis una embolia pulmonar durante el procedimiento, según declaraciones del director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, a Caracol Radio. El cuerpo de Yulixa Toloza, de 52 años, fue abandonado en una carretera de Apulo, Cundinamarca, tras una lipólisis láser en una clínica clandestina al sur de Bogotá.

Los presuntos responsables, María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, propietarios y administradores de Beauty Láser, fueron capturados en Maracay, Venezuela, tras huir por varios municipios colombianos. Podrían enfrentar entre 17 y 30 años de prisión por desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio. Bajo custodia, los implicados aportaron información crucial mediante videollamada.

Revelaron que Toloza permaneció con signos vitales al menos ocho horas después de la intervención, tiempo en el que pudo recibir atención médica especializada, pero optaron por deshacerse del cuerpo en una zona boscosa de Cundinamarca, a más de 100 kilómetros de Bogotá. La dueña del establecimiento, María Fernanda, declaró: Cuando la sacaron en el carro, todavía respiraba.

Se supo que las últimas palabras de Yulixa fueron que tenía mucha sed, que se arrepentía de la cirugía, que sentía mucho dolor en la espalda y debilidad. El proceso penal ha avanzado con el apoyo de la opinión pública y una articulación bilateral entre Colombia y Venezuela que permitió las capturas y el hallazgo de la víctima





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