Miller Soto desmiente acusaciones de Petro sobre reducción de protección. El Ejecutivo asegura que las órdenes de De la Espriella mantienen intactos los dispositivos de seguridad para expresidentes y sus familias.

El Gobierno Nacional de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, ha emitido una negativa rotunda respecto a las acusaciones presentadas por el expresidente Gustavo Petro. Estas denuncias sostenían que existía una reducción drástica en el esquema de seguridad asignado al expresidente y a los miembros de su familia. La administración actual ha calificado estas afirmaciones como falsedades inexplicables y las ha rechazado categoricamente.

Respuesta oficial del vocero Miller Soto

Miller Soto, quien actúa como vocero del Ejecutivo, desmintió las informaciones que sugerían la retiro de recursos de protección para el expresidente Gustavo Petro. Soto aseguró que existe una instrucción expresa y directa del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, para mantener intactos los dispositivos de seguridad asignados a quienes han ocupado previamente la presidencia de la república. En su publicación, el vocero declaró que es absolutamente falso que se haya disminuido el esquema de protección de Petro, responsabilizando al expresidente de difundir una mentira.

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La declaración oficial se produce en respuesta directa a las críticas que Gustavo Petro formuló la semana pasada a través de sus redes sociales. El expresidente había afirmado que la protección de la familia presidencial se estaba financiendo a expensas de su propia seguridad y la de sus seres queridos. Petro sostuvo que varios vehículos blindados que le correspondían a él y a su familia habían sido desviados para atender las necesidades de escolta del actual mandatario y de altos mandos de la Policía.

Reacciones del Pacto Histórico y familia Petro

Las acusaciones del expresidente no solo provocaron la respuesta del Gobierno, sino que también generaron un pronunciamiento por parte del Pacto Histórico. Este partido político expresó su profunda preocupación por las condiciones de seguridad que afectan a varios de sus dirigentes y militantes. La colectividad afirmó que existen múltiples solicitudes de protección que han permanecido sin respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Asimismo, recordaron que algunos integrantes cuentan con medidas de seguridad respaldadas por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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En el mismo escenario de controversia, Andrea Petro, hija mayor del expresidente Gustavo Petro, realizó una denuncia adicional. La empresaria afirmó que el esquema de seguridad asignado a ella y a su familia también habría sufrido una reducción drástica. Andrea Petro cuestionó la decisión del Gobierno nacional y sostuvo que la modificación tendría motivaciones políticas derivadas de las diferencias existentes entre el actual Ejecutivo y su padre. En su mensaje, hizo responsable al actual Gobierno de cualquier incidente que pudiera afectar la integridad de su familia debido a lo que ella denominó caprichos políticos.

Silencio de la UNP y consecuencias políticas

A pesar de las acusaciones específicas, la hija del expresidente no precisó cuántos integrantes del dispositivo de protección habían sido retirados. Tampoco detalló qué vehículos o recursos concretos fueron afectados ni en qué fecha exacta se habría producido dicha modificación. Por su parte, la respuesta de Miller Soto negó los recortes al esquema del expresidente Gustavo Petro, pero no incluyó detalles específicos sobre las condiciones de seguridad de Andrea Petro o su núcleo familiar.

El Pacto Histórico elevó sus cuestionamientos al presidente De la Espriella, advirtiendo sobre los riesgos que, según su análisis, enfrentan los integrantes de la oposición. El partido responsabilizó al ejecutivo de cualquier atentado contra sus dirigentes y recordó los antecedentes de violencia política en Colombia, mencionando particularmente el exterminio de la Unión Patriótica. Este caso ha resultado en condenas al Estado colombiano en el sistema interamericano de derechos humanos. Hasta el momento, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha indicado que no emitirá pronunciamiento oficial sobre los hechos, afirmando que cualquier comunicación se compartirá oportunamente.