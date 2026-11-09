Negativa de Gobernación de Antioquia a Miguel Quintero en Yarumito

Gobernación de Antioquia rechaza traslado de Miguel Quintero a Yarumito por seguridad. Seguirá en Cómbita, Boyacá, bajo máxima seguridad mientras avanza investigación por peculado.

La Gobernación de Antioquia ha rechazado oficialmente la solicitud presentada por la defensa de Miguel Quintero para que este cumpla su medida de aseguramiento en la Cárcel Departamental Yarumito, ubicada en Itagüí. El tribunal determinó que el hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, permanecerá recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. Esta decisión formaliza la negativa administrativa frente a las exigencias de seguridad planteadas por el equipo legal del investigado, basándose en criterios de categoría penal y capacidades institucionales.

Argumentos De La Secretaría De Seguridad

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, dirigida por el general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán, emitió una respuesta oficial fechada el 6 de noviembre donde expuso las razones técnicas y legales para denegar el cupo en Yarumito. La administración departamental argumentó que Yarumito funciona como un penal de seguridad mínima, destinado preferiblemente a servidores o exservidores públicos sindicados, imputados o acusados en delitos con penas inferiores. Miguel Quintero no tiene la cualidad de servidor público vigente ni el parentesco con Daniel Quintero le otorga automáticamente dicho estatus administrativo para acceder a este régimen penitenciario específico.

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Además de la clasificación del penal, la Gobernación de Antioquia señaló que Yarumito no cuenta con las capacidades de custodia y vigilancia necesarias para atender las condiciones particulares de seguridad que expuso la defensa de Miguel Quintero. La defensa había insistido en que, por ser hermano del exmandatario y figura de amplia exposición pública, el investigado enfrenta riesgos especiales de intimidación, confrontaciones, amenazas o agresiones. No obstante, la autoridad competente determinó que el centro penal en Itagüí no estaba equipado para garantizar el nivel de protección requerido ante estos supuestos riesgos de seguridad personal.

Contexto Judicial Y Traslado Inmediato

La solicitud de la defensa fue radicada el 30 de octubre, mismo día en que se conoció la decisión judicial que ordenaba la reclusión de Miguel Quintero, ante la Dirección Regional Noroeste del Inpec y la Secretaría de Seguridad. Se solicitó actuar con urgencia para concretar el ingreso a Yarumito antes de que se materializara la orden de reclusión, pero no se logró en tiempo y forma. Esa misma noche, tras la revocatoria de la medida, Miguel Quintero fue capturado y trasladado en un avión hacia Boyacá, donde fue ingresado directamente en el penal de Cómbita. La negativa deja sin efecto la alternativa planteada por la defensa, que había sugerido evaluar su ingreso a otro establecimiento con patio o pabellón especial para servidores públicos si Yarumito no era viable.

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Impacto En El Caso De Los Bomberos De Itagüí

Miguel Quintero es investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Estos negocios habrían movido cerca de $17.656 millones, de los cuales, según la hipótesis del ente acusador, él y varios aliados se habrían apropiado de fondos públicos. La acusación principal es peculado por apropiación agravado por razón de la cuantía, lo que explicaría la severidad de la medida de aseguramiento y la ubicación en un centro de máxima seguridad lejos de Medellín.

El proceso judicial ha tenido giros recientes. El 2 de octubre, el Juzgado 27 de Control de Garantías de Medellín le había otorgado detención domiciliaria, la cual cumplía en una propiedad del norte del Valle de Aburrá. Sin embargo, la Fiscalía y el apoderado del AMVA, víctima en el proceso, apelaron la decisión. El 30 de octubre, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín les dio la razón, revocó la casa por cárcel y ordenó su reclusión, considerando que Miguel Quintero representa un peligro para la sociedad. Este contexto judicial explica por qué la medida es de máxima seguridad.

Reacciones Políticas Y Situación Actual

El traslado de Miguel Quintero a una cárcel de máxima seguridad lejos de Medellín ha generado pronunciamientos del exalcalde Daniel Quintero. El exmandatario ha calificado el caso como una persecución política y ha cuestionado las condiciones en las que se produjo el traslado, al recordar que Miguel Quintero no ha sido condenado en sentencia firme. Estas declaraciones han puesto el foco en la tensión entre la administración departamental y la familia del exalcalde.

Por ahora, la negativa de la Gobernación deja sin piso, al menos por ahora, la pretensión de la defensa de acercar a Miguel Quintero a un establecimiento del Valle de Aburrá. El investigado seguirá recluido en la cárcel de Cómbita, uno de los penales de máxima seguridad del país, mientras avanza el proceso penal en su contra. La administración de Antioquia ha cerrado la puerta a la reubicación en Yarumito, manteniendo la situación actual hasta nuevas determinaciones judiciales o administrativas que justifiquen un cambio de centro penal.