Negociación del salario mínimo 2027: Cortan fecha por divergencia entre CUT y empresarios

El gobierno colombiano adelanta la mesa de negociación del salario mínimo 2027 al 18 de noviembre debido a las grandes diferencias entre la CUT y el sector empresarial.

El Ministerio del Trabajo de Colombia ha anunciado la intención de adelantar la instalación de la mesa de negociación para determinar el salario mínimo legal mensual vigente en 2027. La fecha oficial propuesta inicialmente para este encuentro colectivo era el 25 de noviembre, pero las autoridades gubernamentales buscan convocar a las partes interesadas el 18 del mismo mes. Esta modificación en el calendario responde a la necesidad de disponer de una semana adicional para evaluar indicadores macroeconómicos cruciales antes de iniciar las conversaciones formales.

Divergencias en las propuestas salariales

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) lidera las solicitudes con una propuesta agresiva de aumento del 38,5 por ciento. Este incremento se justifica mediante el ajuste realizado por la Organización Internacional del Trabajo en el estudio del salario mínimo vital. De aprobarse esta cifra específica, el sueldo básico para los trabajadores colombianos alcanzaría los $2.424.003 mensuales, representando un salto significativo respecto a los valores actuales.

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Por otro lado, el sector empresarial mantiene posturas considerablemente más conservadoras. Los gremios y tanques de pensamiento estiman que el incremento no superará el 10 por ciento. Corficolombiana propone un aumento del 8 por ciento, basando su argumentación en una inflación proyectada al cierre del año en 6,8 por ciento y un crecimiento de la productividad del 1,2 por ciento. Esta visión situaría el salario mínimo en $1.890.977.

Posiciones del sector comercial y gremial

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) ha presentado una propuesta intermedia que asciende al 9 por ciento. De materializarse esta cifra, el pago mensual se indexaría en $1.908.486. Fenalco continúa insistiendo en la anulación del ajuste salarial del año actual como condición previa para mantener la sostenibilidad comercial.

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El Consejo Gremial Nacional adoptó una posición aún más cautelosa, sugiriendo un alza del 7 por ciento. Su justificación principal reside en la priorización de la protección del empleo formal. La entidad argumenta que aumentos salariales demasiado elevados podrían generar inestabilidad laboral y afectar la capacidad de las empresas para mantener a sus nóminas completas.

Cronograma y consecuencias de la negociación

El Gobierno busca ampliar en una semana el plazo para revisar técnicamente el Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre y la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta revisión es fundamental para contextualizar las cifras presentadas por cada bloque durante la concertación. El Ministerio del Trabajo debe confirmar en los próximos días si el cambio de fecha del 18 de noviembre se concreta oficialmente.

El plazo inicial para que empresarios, sindicatos y Gobierno alcancen un acuerdo concertado vence el 15 de diciembre. Si no se logra consenso en esa fecha, las partes podrán acudir a jornadas de prórroga, las cuales se extienden hasta el 30 de diciembre como fecha límite máxima. Cumplida esa jornada sin un acuerdo firme, el Gobierno fijará el aumento del salario mínimo mediante un decreto presidencial.

La decisión de adelantar la reunión responde a las circunstancias macroeconómicas actuales y a la brecha considerable entre las expectativas sindicales y empresariales. Los sectores afectados tienen un margen limitado para acercar sus posiciones y definir el incremento antes de finalizar el año. De lo contrario, la autoridad decisoria recae en manos del Ejecutivo Nacional, lo que podría generar incertidumbre en los mercados laborales y comerciales del país.