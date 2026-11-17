La CUT exige 38,5% de aumento y los gremios el 8% para el salario mínimo 2027, una disputa que impacta la inflación y el empleo en Colombia.

La definición del salario mínimo para 2027 se perfila como el debate económico más crítico del cierre de año en Colombia, marcando una profunda divergencia entre los sectores productivos y el movimiento obrero. Mientras los gremios empresariales defienden un incremento moderado cercano al 8%, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presenta una propuesta radical que asciende hasta un 38,5%. Esta discrepancia sustancial en los porcentajes planteados implica una diferencia absoluta significativa en el monto final del sueldo, con aumentos que podrían oscilar entre los $150.000 y los $670.000 pesos colombianos, dependiendo del resultado que emerja de las mesas de negociación.

Contexto Histórico y Proyección Inflacionaria

Para comprender la magnitud de esta discusión, es necesario analizar el comportamiento reciente del salario mínimo en el país. Durante el año anterior, el sueldo base experimentó su incremento histórico más alto al subir un 23,7%. Este dato contextual es fundamental para establecer las expectativas, ya que el crecimiento pasado ha sido considerablemente superior a las cifras que ahora se debaten. La trayectoria del salario mínimo desde el año 2000 hasta la actualidad refleja una transformación estructural en la economía laboral nacional, pasando de $260.100 a $1,75 millones. En estos 26 años, el valor ha aumentado cerca de seis veces, lo que demuestra una volatilidad constante en su poder adquisitivo.

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Iván Jiménez, director del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, señala que este incremento tiene que ver con el fenómeno inflacionario, "ya que no hemos tenido nunca una inflación baja en Colombia". Según su análisis, al aumentar los salarios, aumenta el consumo y eso tiene un efecto de demanda agregada. No obstante, Jiménez también presenta una lectura alternativa donde la demanda agregada puede estimularse mediante el ahorro, sugiriendo que un salario mínimo más asequible permitiría a las personas pagar seguridad social, incrementando la base de cotizantes al sistema de pensiones y generando ahorro.

Marco Legal y Descentralización de Conflictos

El procedimiento para fijar el salario mínimo está estrictamente regulado por la ley y no está sujeto a la discrecionalidad unilateral de las partes. Camilo Cuervo, abogado laboral y socio en Holland & Knight, explica que la ley tiene un procedimiento expreso para fijar el salario mínimo. Este mecanismo inicia con una comisión de concertación en la cual sindicatos, empresarios, gremios empresariales y el gobierno definen el incremento. Aunque las partes pueden pactar libremente lo que quieran, deben considerar unos criterios específicos. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando no se logra un acuerdo en esta etapa de diálogo social, la fijación del salario mínimo queda en manos del gobierno. Esta cláusula de emergencia es crucial en momentos de alta polaridad, como la actual, donde la brecha entre el 8% solicitado por los empresarios y el 38,5% exigido por la CUT parece insalvable con el diálogo voluntario.

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Impacto Regional y Dinámica del Empleo

La aplicación de un nuevo salario mínimo no afecta por igual a todo el territorio nacional, creando disparidades regionales que complican la toma de decisiones. En el país, más del 45% de las personas no ganan un salario mínimo, evidenciando una realidad laboral precaria. Un caso extremo es Chocó, donde el 78% de los trabajadores no alcanzan a ganar el mínimo vigente. En contraste, en Bogotá, apenas el 30% de la fuerza laboral se encuentra por debajo de esta cifra. Esta heterogeneidad geográfica obliga a los negociadores a considerar el costo regional, pues un aumento generalizado podría agravar la exclusión laboral en departamentos con economías más vulnerables.

Iván Jiménez advierte que subir el mínimo actúa como una varita mágica que sube la barra para que esas personas queden aún más lejos del rubro laboral formal. Esta situación no implica solo que no ganen el salario mínimo, sino que no van a acceder a créditos, que no van a acceder a seguridad social, y que va a ser su costo, por ejemplo, de seguridad social en el caso de los independientes, mucho más alto y difícil de gestionar. Por ende, según los expertos, están de plano no solo quienes ganan el mínimo, sino quienes ganan por debajo, que son los más afectados cuando se incrementa mucho.

Consecuencias Macroeconómicas y Viabilidad Empresarial

La estructura empresarial de Colombia impone limitaciones severas a la capacidad de absorber aumentos salariales drásticos. Otro factor que la norma dice que toca tomar en consideración es la capacidad de pago que tienen las empresas, pensando en que este es un país donde el 99,9% son microempresas y donde el grueso de las empresas son muy pequeñas y no sobreviven a los cinco años. Una aplicación rígida de un aumento elevado podría poner en riesgo la supervivencia de la inmensa mayoría de los negocios formales del país, generando cierres masivos o migración hacia la informalidad.

Jhon Torres, jefe de investigaciones económicas de Native Capital Management, argumenta que un incremento tan alto del salario mínimo afecta de gran manera a la economía, ya que este funciona como referencia para buena parte de la economía. El aumento del 23% del año pasado tuvo tres efectos importantes: la inflación, ya que muchos precios están indexados al mínimo, como multas, matrículas, cuotas de administración y servicios. Paralelamente, impactó el empleo e informalidad, pues las micro y pequeñas empresas contratan menos o pasan trabajadores a la informalidad, y finalmente elevó las finanzas públicas al subir las pensiones de salario mínimo en un momento de estrechez fiscal.

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A pesar de que el salario mínimo en Colombia solamente se lo ganan 2,5 millones de personas de manera formal, sí tiene la vocación de distorsionar todo el mercado, según explica Camilo Cuervo. La productividad, otro pilar clave, tiene un problema metodológico ya que no hay un consenso de cómo se mide. La productividad normalmente oscila entre 0,9% y 1,2%, y esa podría ser una regla sensata para que el incremento sea bueno, pero no exagerado, equilibrando las exigencias de los trabajadores con la realidad financiera del tejido productivo nacional.