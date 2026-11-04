Negociación salario mínimo 2027: brecha entre sindicatos y empresarios

El Ministerio de Hacienda inicia la mesa salarial para el 2027. La CUT exige un ajuste del 38,5% mientras Fenalco propone menos del 9%. Se analiza el impacto fiscal.

El Ministerio de Hacienda ha iniciado las conversaciones preliminares para determinar el nuevo salario mínimo legal vigente en Colombia para el año 2027. El ministro Miguel Gómez ha establecido que el gobierno De la Espriella evitará incrementos desproporcionados que puedan generar presiones insostenibles sobre los hogares colombianos. Esta decisión final afectará directamente a los ingresos de 2,4 millones de trabajadores en todo el país.

Posiciones enfrentadas en la mesa salarial

La negociación arranca con una brecha inicial significativa de $533.026 entre las proyecciones técnicas y las pretensiones sindicales. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), representada por Fabio Arias, evalúa presentar una solicitud de incremento del 38,5%. Esta postura busca alcanzar el salario mínimo vital, lo que implicaría un aumento de $673.098 mensuales y fijaría el básico en $2.424.003.

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Por otro lado, los gremios empresariales ubican el aumento entre el 8,5% y el 9,5%. Fenalco, a través de su presidente Jaime Alberto Cabal, señaló que el incremento no debería superar el 9%, sujeto al comportamiento de la inflación y la productividad laboral. Con ese porcentaje, el alza sería de $157.581 y el básico llegaría a cerca de $1.908.486.

Fundamentos técnicos y variables económicas

El aumento del salario mínimo de 2027 dependerá principalmente de dos variables certificadas por el DANE. El modelo técnico contempla una inflación esperada del 6,8% al cierre de 2026 y un crecimiento de la Productividad Total de los Factores del 1,2%. Bajo este esquema, la remuneración básica se situaría en $1.890.977, partiendo de la base actual de $1.750.905.

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El peso de la inflación en la discusión es crítico. Corficolombiana señaló que el reajuste del 23% aplicado en 2026 explicó 63 puntos básicos de la aceleración inflacionaria registrada ese año. Además, en el primer semestre de 2026, la cifra de trabajadores informales que perciben ingresos por debajo del salario mínimo aumentó en 434.000 personas, alimentando los argumentos de quienes piden cautela.

Inclusión histórica y presión fiscal

La mesa llega con una novedad histórica al abrir el espacio para que las organizaciones de trabajadoras domésticas participen oficialmente. La ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, confirmó la convocatoria a entidades como UTRASD, Sintrahop y Trabajar. Este cambio estructural busca integrar voces tradicionalmente excluidas en la concertación salarial.

Sin embargo, la balanza también pesa las cuentas públicas. Según Ana Cubillos de Holland & Knight, incidirán los indicadores de PIB y la situación fiscal del Estado. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal calcula que aumentos elevados incrementarían el déficit fiscal en $8 billones de pesos anuales a partir de 2027.