Negociación Salario Mínimo 2027 Colombia Restrepo Prioridad Poder Adquisitivo

El vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo revela los criterios para el salario mínimo 2027. Con una brecha salarial entre sindicatos y empresarios, la mesa tripartita se instala el 18 de noviembre para definir el incremento.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, estableció que la preservación del poder adquisitivo de los ciudadanos será el criterio rector para la determinación del salario mínimo para el año 2027. En una entrevista concedida a Semana, el funcionario explicó que el Gobierno tendrá en cuenta rigurosamente el comportamiento de los precios y la productividad laboral para evitar una pérdida en la capacidad de compra de los millones de trabajadores que dependen de este ingreso básico.

Criterios Oficiales Para El Incremento Salarial

Restrepo dejó claro que no anticipará un porcentaje específico de aumento, enfatizando que el proceso debe culminar en un acuerdo consensuado entre las organizaciones sindicales y los representantes del sector empresarial colombiano. La Ministra de Trabajo ha estado liderando un esfuerzo destacado para acercar las posiciones de los sindicatos y los gremios empresarios, buscando una política salarial que reconozca tanto la pérdida de poder adquisitivo como el aumento en la productividad.

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El propósito fundamental del Ejecutivo es garantizar que los ingresos de los trabajadores mantengan su capacidad real de compra. El vicepresidente subrayó que el acercamiento continuo entre las partes negociadoras será esencial para alcanzar una decisión sensata y equilibrada, permitiendo que el acuerdo refleje las necesidades económicas reales de la población sin descuidar la sostenibilidad económica.

La Profunda Brecha Entre Posiciones Sindicales y Empresariales

Las declaraciones de José Manuel Restrepo surgen en medio de una negociación que comienza con diferencias considerables entre los postulados de los trabajadores y las empresas. Un sector de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha planteado un incremento del 38,5 por ciento para el año 2027. De materializarse esta propuesta sindical, el salario básico actual de $1.750.905 se elevaría a aproximadamente $2.424.000, lo que implicaría un aumento superior a $670.000 para los trabajadores.

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En contraste absoluto, los gremios empresariales y algunos analistas económicos manejan referencias que se sitúan entre un incremento del 8 y el 9 por ciento. Esta opción llevaría el salario básico a un rango cercano a $1.89 millones y $1.91 millones, representando un aumento mucho más moderado de entre $140.000 y $158.000. Esta disparidad numérica subraya la complejidad de la tarea que tienen por delante los negociadores.

Frente a la propuesta sindical del 38,5 por ciento, Restrepo insistió en que todavía es prematuro anticipar el resultado final. Señaló que la decisión debe responder a criterios de sensatez, sin perder de vista las necesidades económicas de los trabajadores. El funcionario puntualizó que lo que le importa al ciudadano es que el salario permita comprar los bienes necesarios para la supervivencia diaria.

Fecha Clave Instalación Mesa Tripartita Y Contexto Actual

La mesa tripartita de concertación salarial, integrada por el Gobierno, los empresarios y las organizaciones de trabajadores, tiene prevista su instalación formal para el 18 de noviembre. A partir de esa fecha, comenzará la discusión oficial sobre el incremento, utilizando variables como la inflación, la productividad y el comportamiento general de la economía como insumos principales para acercar las posiciones enfrentadas.

El salario mínimo que se encuentra vigente en Colombia es de $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte asciende a $249.095. Con estos conceptos, los trabajadores que reciben ambos montos completan $2 millones mensuales. Este ajuste que se acuerde para 2027 marcará un hito histórico, ya que será el primero que se defina durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

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El marco legal establece que si no se alcanza un consenso entre las partes dentro de los plazos establecidos por la ley, el Ejecutivo tendrá la facultad de fijar el incremento mediante decreto. Este mecanismo de respaldo busca evitar parálisis en la negociación que puedan afectar la estabilidad económica y el bienestar de la fuerza laboral del país en el próximo ejercicio fiscal.