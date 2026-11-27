Comienza la definición del salario mínimo 2027 con una brecha de 30 puntos entre CUT y empresarios. Fechas clave hasta el 30 de diciembre.

La definición del nuevo salario mínimo legal en Colombia ha iniciado oficialmente este viernes 27 de noviembre, marcando el comienzo de una ronda de negociaciones que se anticipa compleja debido a la enorme distancia existente entre las posturas de los trabajadores y las estimaciones empresariales. La Central Unitaria de Trabajadores presentó una solicitud inicial que busca un incremento del 38,5 por ciento, mientras que las proyecciones técnicas y gremiales de los empleadores se sitúan en un rango mucho más moderado entre el 8 por ciento y el 9,5 por ciento. Esta divergencia inicial de más de 30 puntos porcentuales establece un escenario de desafío inmediato para los mesas de diálogo tripartitas.

Divergencia numérica y valores propuestos

La propuesta presentada por la CUT implicaría elevar el salario mínimo actual de $1.750.905 a aproximadamente $2.424.003, una cifra que busca corregir la erosión del poder adquisitivo sufrido en los últimos años. En contraste, las estimaciones manejadas por los sectores empresariales y analistas económicos sugieren que el ajuste podría ubicarse en un rango del 8 por ciento al 9,5 por ciento. Bajo estos porcentajes técnicos, el ingreso básico mensual se situaría entre $1.890.977 y $1.917.241, valores que no incluyen el auxilio de transporte vigente.

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Aunque no se ha logrado un consenso tripartito desde el año 2022, los representantes del sector empresarial han manifestado sentir un ambiente inicial favorable para avanzar en la concertación. El punto de partida fundamental para este proceso radica en la revisión rigurosa de variables macroeconómicas clave, incluyendo el comportamiento histórico y proyectado de la inflación, los niveles de productividad registrados y el desempeño general del sistema económico nacional. Estos insumos definirán la viabilidad de cualquier incremento propuesto.

Datos técnicos del DANE sobre productividad

En el marco de las sesiones técnicas previas, el DANE ha presentado los resultados correspondientes a la Productividad Total de los Factores para el tercer trimestre de 2026, constituyendo uno de los pilares analíticos que las partes deben considerar. Los datos revelan que la Productividad Total de los Factores aportó 0,15 puntos porcentuales al crecimiento del valor agregado durante ese periodo trimestral específico. Por otro lado, la productividad laboral medida por hora trabajada experimentó un aumento del 2,24 por ciento.

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Simultáneamente, la productividad calculada por persona ocupada registró una variación negativa del 0,98 por ciento, lo que introduce matices importantes en la discusión. Es fundamental destacar que estas mediciones no son equivalentes entre sí: la Productividad Total de los Factores capta la eficiencia con la que se combinan los insumos de producción, mientras que los indicadores de productividad laboral relacionan el resultado económico con el esfuerzo temporal o la cantidad de trabajadores empleados.

Estas cifras técnicas, aunque relevantes, no determinan por sí solas el porcentaje final del aumento salarial. Las negociaciones deben integrar además la inflación observada y las expectativas futuras, el poder adquisitivo real de los hogares, los costos laborales que asumen las empresas y las condiciones actuales del mercado de trabajo. La interpretación de estos indicadores puede influir en las posiciones de cada actor, ya que los sindicatos buscan recuperar capacidad de compra, mientras los empleadores insisten en vincular el ajuste a la productividad para proteger el empleo formal.

Cronograma y fechas límites de la negociación

El calendario establecido para la concertación contempla varias sesiones técnicas intermedias antes de que las partes entreguen formalmente sus posiciones definitivas. El 7 de diciembre, el DANE divulgará el dato oficial de inflación correspondiente al mes de noviembre, proporcionando información clave sobre los precios al consumidor. Posteriormente, el 9 de diciembre se llevará a cabo una revisión exhaustiva de la inflación y las perspectivas macroeconómicas, con la participación conjunta del DANE, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.

La fecha del 10 de diciembre está prevista para la presentación formal de las propuestas de incremento por parte de los sindicatos y el sector empresarial. El primer plazo legal para alcanzar un acuerdo pleno vence el 15 de diciembre. Si no se logra consenso en esa fecha, el cronograma contempla sesiones extraordinarias programadas entre el 21 y el 23 de diciembre para intentar cerrar el acuerdo. La fecha límite definitiva para definir el salario mínimo de 2027 es el 30 de diciembre, día en que, de no existir acuerdo, el Gobierno estará facultado para fijar el incremento mediante decreto.