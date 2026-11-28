Inicia la mesa de concertación para el salario mínimo 2027 en Bogotá con datos laborales favorables, pero expertos cuestionan el impacto del alza del 23% anterior.

La ministra del Trabajo, Natalia López, instaló formalmente la primera mesa de concertación para definir el incremento del salario mínimo en 2027 durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. La reunión tuvo lugar el viernes pasado en las instalaciones de Cafam La Floresta en Bogotá, donde se reunieron representantes del Gobierno, trabajadores, empresarios y pensionados.

Contexto laboral y crecimiento económico

Para iniciar las deliberaciones, la mesa examinó los datos actualizados del mercado laboral publicados por el DANE. La información revela una mejora significativa en los indicadores clave frente al año 2025. La tasa de desempleo disminuyó del 9,3% al 8,8%, lo que implica una reducción de 89.000 personas desocupadas.

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Paralelamente, la tasa de ocupación general ascendió del 58,2% al 58,7%. Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2026, el país logró sumar 526.000 personas ocupadas a la economía. La economía nacional también registró un crecimiento del 2,1% en este mismo lapso, fortaleciendo la base para las negociaciones salariales.

Desigualdad de género e informalidad

Los datos estadísticos destacan avances notables en la inserción laboral femenina. La tasa de ocupación de las mujeres aumentó del 46,4% al 47,4%, mientras que su tasa de desempleo cayó del 11,9% al 11%. Estos indicadores sugieren que las mujeres han ganado terreno en el mercado laboral durante este periodo de recuperación económica.

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La informalidad laboral también mostró una tendencia a la baja, reduciéndose del 55,7% al 54,8%. A pesar de estas mejoras agregadas, existe un grupo considerable de trabajadores en situación precaria. El DANE reportó que 12.681.000 personas ocupadas tienen ingresos inferiores a un salario mínimo, equivalente al 53,4% de la población en esa medición.

Críticas al incremento del 23% decretado por Gustavo Petro

El debate se ve opacado por el impacto del aumento del 23% decretado durante el gobierno anterior liderado por Gustavo Petro. Analistas económicos y académicos han cuestionado severamente los efectos de esta medida sobre el empleo formal y las finanzas públicas. Germán Machado, analista y profesor, afirmó que la política salarial anterior fue un experimento fallido que perjudicó a mujeres, jóvenes y trabajadores menos educados.

Vicente Umaña, socio de Derecho Laboral de Posse Herrera Ruiz, explicó que aunque 2,2 millones de colombianos recibieron el beneficio directo al cierre de 2025, la cifra bajó a 1,1 millones a finales de 2026. Iván Jiménez destacó que el 78% de los trabajadores en el Chocó ganan menos del mínimo, cuestionando la efectividad del aumento en regiones vulnerables.

Impacto en mipymes e inflación

Los expertos advierten que el incremento salarial generó presiones inflacionarias y afectó la contratación. Isabel Cristina Rincón, directora del Doctorado en Administración de la Udes, señaló que el aumento del costo de vida neutralizó la ganancia real de los salarios. El aumento fue considerado un shock que las micro, pequeñas y medianas empresas no pudieron absorber sin riesgo de quiebra.

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Andrés García-Suaza, decano de la Escuela de Economía de la Universidad del Rosario, observó impactos específicos en el trabajo doméstico. El Observatorio Laboral detectó una reducción importante en las contrataciones de tiempo completo, lo que afectó los ingresos de esta población. A pesar de la estabilidad general del empleo, los ingresos subieron por debajo del 23% inicial.

Compromiso de equilibrio económico

La ministra Natalia López enfatizó la responsabilidad compartida para lograr un equilibrio entre el ingreso de los trabajadores y la capacidad económica del país. El objetivo es garantizar que los salarios mejoren sin comprometer la sostenibilidad de la economía. El proceso de concertación continuará con el fin de establecer una política salarial que proteja a los trabajadores sin generar desempleo.

La negociación busca responder a las críticas recibidas por la gestión anterior y adaptar el salario mínimo a la realidad actual. Los sectores empresariales y sindicales deben encontrar un punto medio que permita la formalización y la creación de empleo. El resultado final definirá el panorama laboral para el próximo año en Colombia.