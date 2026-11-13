Negociación Salario Mínimo 2027: Economistas y Abogados Debaten Cifras

Expertos debaten si el salario mínimo 2027 debe ser 8,4% o más, analizando inflación del 6,3% y productividad para evitar desempleo y proteger a pymes.

La discusión sobre el salario mínimo para 2027 inicia con un debate crítico entre empresarios, sindicatos y economistas en Colombia. La pregunta central es cuánto puede aumentar el ingreso de los trabajadores sin encarecer la contratación formal ni presionar la inflación. Este proceso de negociación se desarrolla tras el incremento del 23% aplicado en 2026, el cual marcó un hito en la economía nacional.

Posiciones De Expertos Sobre El Ajuste Salarial

Nicolás Rico, socio de Scola Abogados, argumenta que el punto de partida debe ser la inflación causada sumada a la productividad. Su postura sostiene que cualquier incremento adicional debe considerar la capacidad de las empresas para asumir costos laborales. Además, debe evaluarse el nivel que ya representa el salario mínimo frente a los ingresos habituales de los trabajadores. Este enfoque busca equilibrar el bienestar social con la viabilidad empresarial.

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Por su parte, Wilson Rodríguez, profesor de Economía de la Universidad De La Sabana, ofrece una cifra técnica específica para el ajuste. Considera que el incremento para 2027 debería ubicarse alrededor del 8,4%. Desde una mirada técnica, este número se presenta como el más sensato para mantener el equilibrio macroeconómico. Esta propuesta se basa en datos precisos que combinan indicadores inflacionarios y de eficiencia productiva.

Cálculo Técnico Basado En Inflación Y Productividad

El cálculo de Wilson Rodríguez combina una inflación de referencia del 6,3% con una productividad laboral cercana al 2%. Estos dos componentes forman la base de su recomendación para el ajuste salarial. La inflación anual de octubre de 2026 llegó al 6,30%, su nivel más alto desde julio de 2024. Este indicador establece una referencia importante y necesaria para la negociación que se avecina.

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La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-815 de 1999, estableció que el Gobierno no puede decretar un incremento inferior a la inflación. Por ello, Nicolás Rico considera que la inflación causada debe ser el primer componente de la fórmula legal. Sin embargo, advierte que es necesario definir cuál indicador de productividad se utilizará, ya que las mediciones arrojan resultados diferentes. Esta precisión es vital para evitar inconsistencias en el cálculo final.

Datos De Productividad Y El Papel Del Ministerio De Hacienda

Las cifras de productividad en 2026 muestran disparidades significativas según el método de cálculo utilizado. La productividad total de los factores fue del 0,91%, mientras que la productividad por hora trabajada alcanzó el 0,57%. Por otro lado, la productividad por persona ocupada registró una variación negativa del 0,32%. Estas diferencias complican la aplicación uniforme de los criterios técnicos.

El Ministerio De Hacienda ha señalado que el ajuste tendrá en cuenta dos variables certificadas por el Dane. Estas son la inflación causada y la productividad media del trabajo. Nicolás Rico explica que el criterio determinante debería ser la suma de estos dos factores. Además, el nivel del mínimo frente al salario mediano se establece como el límite de prudencia para la negociación.

Evaluación Del Salario Vital Y Impacto En El Empleo Formal

Otro elemento clave de la discusión es el denominado salario vital, una referencia para cubrir necesidades básicas. Rico considera que este concepto puede usarse como criterio económico, pero advierte sobre limitaciones jurídicas en Colombia. El Consejo De Estado cuestionó su utilización en 2026, debido a que no aparece entre los criterios del artículo 8 de la Ley 278. Por esta razón, su peso autónomo en la definición del incremento es cuestionable.

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Se evaluará qué ocurrió después del incremento del 23% aplicado en 2026. Aunque el mercado laboral absorbió el aumento sin destrucción inmediata del empleo formal, los efectos pueden aparecer con rezago. Las cifras de Anif muestran que los trabajadores formales con salario mínimo pasaron de 3,3 millones a 3,6 millones. Sin embargo, esto refleja mayor concentración en el piso salarial, no necesariamente expansión del empleo.

La proporción de nuevos empleos que pagan más de un salario mínimo cayó de 18,1% en 2024 al 10% en 2026. De los 578.000 ocupados adicionales registrados hasta julio, 413.000 correspondieron a trabajadores por cuenta propia. El empleo particular solamente creció en 39.000 puestos. Estos datos sugieren precaución al evaluar el impacto real de los aumentos salariales en la calidad del empleo formal.