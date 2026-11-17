La mesa salarial inicia el 18 de noviembre para definir el aumento del mínimo en 2027. Con cifras que van del 8% al 38,5%, se busca cerrar el acuerdo antes del 15 de diciembre.

La definición del salario mínimo legal mensual para el año 2027 en Colombia inicia oficialmente este miércoles 18 de noviembre. La mesa de concertación entre el Gobierno, empresarios y sindicatos comienza con una base de $1.750.905, que sumado al auxilio de transporte de $249.095 eleva el ingreso actual a $2 millones. La negociación estará presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, y se centra en alcanzar un consenso sobre el porcentaje de incremento para el próximo año.

Propuestas Empresariales y Sindicales

El punto de partida de la discusión revela una brecha significativa entre los sectores. La propuesta empresarial se sitúa entre el 8% y el 9,5%, mientras que las organizaciones sindicales exigen superaciones del 10%. Fabio Arias, expresidente de la CUT, presentó una propuesta del 38,5%, y Nelson Javier Alarcón Suárez, el nuevo mandatario de la central, defiende un incremento de dos dígitos.

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Estas diferencias porcentuales impactan directamente en la remuneración final del trabajador. Un ajuste del 8% elevaría el sueldo básico a $1.891.000, y un incremento del 9% lo situaría en $1.908.500. En cambio, una subida del 10% alcanzaría $1.926.000, mientras que la propuesta de Fabio Arias de 38,5% llevaría el monto a $2.425.000, excluyendo el auxilio de transporte.

Cronograma y Fechas Determinantes

El calendario para llegar a un acuerdo incluye hitos técnicos y legales críticos. El 30 de noviembre, el Dane publicará la productividad total de los factores, dato esencial para la negociación. El 5 de diciembre se conocerá la inflación de noviembre, otro indicador de referencia clave para establecer el ajuste salarial.

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El primer plazo legal para cerrar la mesa vence el 15 de diciembre. Si no hay consenso, las partes pueden presentar salvedades los días 16 y 17. En caso de persistir el desacuerdo, se realizarán reuniones extraordinarias entre el 18 y el 29 de diciembre. De no acordarse nada, el Gobierno decretará el aumento hasta el 30 de diciembre.

Factores Económicos y Nuevos Representantes

Viceministro José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, enfatizan la importancia de considerar la pérdida del poder adquisitivo y la productividad. El contexto inflacionario es relevante, con un IPC anual del 6,30% en octubre, mientras que la productividad laboral varía entre el 1% y el 2%. Fenalco mantiene su postura de un incremento máximo del 9%.

La composición de la mesa incluye cambios de liderazgo importantes. Nelson Javier Alarcón asumió la presidencia de la CUT, y Luz Stella Murgas se convirtió en la primera mujer en dirigir la Andi. En la CGT, el Ministerio del Trabajo reconoció a Jorge Iván Díez Vélez como presidente, a pesar de las disputas internas sobre la representación de la organización.