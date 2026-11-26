La discusión del salario mínimo 2027 comenzó con la presentación de indicadores de productividad del DANE. Mintra labor analiza resultados técnicos con empresarios y sindicatos para establecer bases de consenso.

La definición del salario mínimo legal para el año 2027 inició formalmente este jueves 26 de noviembre, dando comienzo al proceso de revisión técnica que establecerá las bases para la concertación entre el Gobierno, los empresarios y el sector laboral. Este encuentro marcó el inicio de los diálogos presididos por la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, cuyo objetivo es determinar el incremento salarial mediante el análisis de indicadores económicos fundamentales.

Presentación de indicadores de productividad económica

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) expuso los resultados preliminares correspondientes al tercer trimestre de 2026, proporcionando los datos técnicos esenciales para la negociación. La presentación reveló que la Productividad Total de los Factores aportó 0,15 puntos porcentuales al crecimiento del valor agregado de la economía colombiana durante el periodo analizado.

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Además de la métrica agregada, los datos desglosaron un incremento del 2,24% en la productividad laboral por hora trabajada. En contraste, la productividad medida por persona empleada mostró una caída del 0,98%, lo que indica una reducción en el valor generado por cada ocupado en promedio, ofreciendo perspectivas distintas sobre el desempeño económico nacional.

Posiciones ministeriales sobre la base de negociación

La Ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, declaró explícitamente que la sesión no tenía como propósito discutir porcentajes de incremento salarial de manera inmediata. Su afirmación se centró en la necesidad de construir un acuerdo sobre un dato fundamental para el país: la productividad real de la economía, priorizando la construcción de consensos técnicos antes de cualquier decisión final.

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Se aclaró que ninguno de los indicadores presentados por el DANE determina por sí solo el porcentaje de ajuste salarial. El papel del Gobierno se define como facilitador del diálogo y garante de las partes, buscando que la resolución final considere la realidad de toda la población, incluyendo tanto a quienes ya poseen empleo formal como a quienes aspiran a ingresar al mercado laboral.

Participación de sindicatos y gremios empresariales

El proceso de concertación reúne a las principales centrales obreras, incluyendo la CUT, CGT, CTC, la CGT Democrática e Independiente, así como a las organizaciones de pensionados CPC y CDP. Por el lado empresarial, participan los gremios ANDI, Fenalco, Acopi, SAC y Asobancaria, quienes evalúan el impacto de las decisiones en la competitividad.

La representación gubernamental es amplia e incluye a los ministerios de Hacienda, Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural, junto con el Departamento Nacional de Planeación y Función Pública. El análisis técnico cuenta con el acompañamiento especializado del Banco de la República y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que diversas organizaciones sectoriales asisten con voz pero sin voto en las deliberaciones.

Agenda inmediata y próximos pasos institucionales

Este viernes 27 de noviembre, la Comisión de Concertación en pleno escuchará las posiciones oficiales de cada sector participante. El objetivo es continuar el análisis profundo de los elementos económicos y laborales que servirán de fundamento para la discusión salarial futura, asegurando que cada argumento esté respaldado por la evidencia técnica presentada.

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En esta etapa inicial, la mesa de negociación se encuentra exclusivamente en el proceso de revisión de información y construcción de consensos técnicos. No se han presentado propuestas concretas de porcentajes de incremento, ya que el foco actual recae en validación de datos y establecimiento de las condiciones macroeconómicas que guiarán las futuras negociaciones.