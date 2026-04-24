Negociaciones de Paz en Barranquilla: Avances y Desafíos en la Reducción de la Violencia Urbana

El Gobierno Nacional avanza en las conversaciones de paz con grupos delincuenciales en Barranquilla, buscando reducir los homicidios y mejorar la seguridad en el Atlántico. La tregua previa demostró resultados positivos, pero su finalización ha generado un aumento de la violencia, impulsando la necesidad de un nuevo acuerdo. Se negocian traslados de reclusos para facilitar el diálogo.

La situación de seguridad en Barranquilla y el departamento del Atlántico ha sido un tema central en las discusiones recientes del Gobierno Nacional, especialmente en lo que respecta a las conversaciones de paz y la reducción de la violencia urbana.

Durante la presentación de la Hoja de Ruta para la Paz Urbana de Barranquilla, el delegado del Gobierno Nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídico, precisó que las conversaciones de paz actualmente se centran en grupos específicos, dejando fuera, por el momento, a las bandas delincuenciales urbanas que operan en la región. Esta decisión ha generado interrogantes sobre la inclusión de todos los actores involucrados en la criminalidad en el proceso de diálogo y búsqueda de soluciones.

El ministro de Defensa, en un consejo de seguridad celebrado la semana anterior en Baranoa, reveló la presencia no solo de las dos bandas principales objeto de las conversaciones, sino también de otros grupos delincuenciales que contribuyen a la inseguridad en el Atlántico. Esta complejidad del panorama criminal exige una estrategia integral que aborde las diferentes dinámicas y motivaciones de cada grupo.

La figura de los gestores de paz, según se ha aclarado, está reservada para excombatientes de grupos paramilitares o guerrilleros, lo que limita su aplicación a las bandas delincuenciales urbanas, que operan bajo lógicas diferentes y no cumplen con los requisitos para acceder a este mecanismo. Esta distinción ha sido objeto de debate, ya que algunos argumentan que la exclusión de estos grupos podría dificultar la construcción de una paz duradera y la reducción de la violencia en las ciudades.

Un elemento clave en la estrategia de seguridad ha sido la tregua establecida entre las dos bandas principales desde septiembre de 2025 hasta enero de 2026. Durante este periodo, se observó una notable reducción en los homicidios en el Atlántico, especialmente en Barranquilla y su área metropolitana. Las cifras presentadas por el Gobierno confirman una disminución del 43,5% en los homicidios comparando el periodo de septiembre a diciembre de 2025 con el mismo periodo del año anterior.

En septiembre de 2024 se registraron 84 homicidios, 91 en octubre, 87 en noviembre y 92 en diciembre. Este éxito inicial demostró el potencial de los acuerdos y la negociación para reducir la violencia y mejorar la seguridad ciudadana.

Sin embargo, tras la finalización de la tregua, las cifras de homicidios han experimentado un aumento preocupante en los primeros meses de 2026, lo que subraya la necesidad de restablecer un nuevo acuerdo y continuar con el diálogo. La reanudación de la tregua se considera fundamental para evitar una escalada de la violencia y proteger a la población civil.

El Gobierno Nacional está trabajando en la búsqueda de nuevas estrategias para lograr un acuerdo sostenible que involucre a todos los actores relevantes y garantice la seguridad a largo plazo. La participación activa de la comunidad y la sociedad civil es esencial para el éxito de este proceso.

En el marco de las conversaciones de paz, se ha planteado la posibilidad de trasladar a integrantes de las bandas delincuenciales desde cárceles de todo el país a centros de reclusión en Barranquilla. Inicialmente, se solicitaron el traslado de 45 integrantes de una de las bandas y siete de la otra.

Sin embargo, el Gobierno Nacional rechazó de inmediato esta solicitud, considerando que la cantidad de traslados era excesiva. Actualmente, se están negociando solo 17 traslados, buscando un equilibrio entre las necesidades de seguridad y las demandas de las partes involucradas. Esta negociación refleja la complejidad del proceso de paz y la necesidad de encontrar soluciones que sean aceptables para todas las partes.

El objetivo principal de estos traslados es facilitar la comunicación y la participación de los líderes de las bandas en las conversaciones de paz, así como garantizar su seguridad y la de la población civil. La implementación de la Hoja de Ruta para la Paz Urbana de Barranquilla requiere de un esfuerzo coordinado entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales, la sociedad civil y los propios grupos delincuenciales.

La transparencia, la participación y el compromiso de todos los actores son fundamentales para lograr una paz duradera y construir un futuro mejor para Barranquilla y el Atlántico. La situación actual exige una respuesta integral que aborde las causas estructurales de la violencia y promueva el desarrollo social y económico de la región





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