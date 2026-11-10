Negociaciones de paz Ucrania-Rusia: Primer encuentro trilateral en Abu Dabi bajo mediación de EE. UU.

Ucrania y Rusia iniciaron conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi. Ambas partes buscan un nuevo marco de seguridad europea y garantías tras cuatro años de conflicto bélico.

Las negociaciones entre Ucrania y Rusia comenzaron este martes 10 de noviembre en Abu Dabi, marcando el primer encuentro bilateral de este tipo desde febrero. Estas conversaciones, mediadas por Estados Unidos, buscan establecer una salida definitiva a más de cuatro años de guerra. El objetivo central es definir un nuevo marco de seguridad para Europa que garantice la integridad territorial ucraniana y establezca relaciones estables entre las potencias involucradas.

Detalles del encuentro trilateral en Abu Dabi

Las delegaciones de Kiev y Moscú se sentaron frente a frente con los enviados estadounidenses presidiendo la mesa de diálogo. Las fuentes oficiales confirmaron que este escenario representa un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas tras la escalada militar iniciada en febrero de 2022. Los medios estatales rusos difundieron imágenes que muestran la presencia simultánea de ambas partes, subrayando la importancia histórica del evento.

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La reunión tiene como fin determinar cómo poner fin a la guerra mediante mecanismos bilaterales y multilaterales. Estados Unidos ha abogado por crear una arquitectura de seguridad sólida en el continente. Esta iniciativa busca evitar la recurrencia de conflictos armados de gran escala en la región europea.

Posiciones de las partes y mediadores estadounidenses

El emisario estadounidense Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, enfatizó la necesidad de crear relaciones de seguridad adecuadas. Kushner afirmó que la esperanza no es solo debatir temas bilaterales, sino determinar cómo crear un nuevo marco global. Este enfoque incluye a Ucrania, Rusia y Europa en una estructura indivisible. La idea es prevenir futuras hostilidades mediante garantías creíbles para todas las naciones involucradas.

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La postura rusa mantiene que la salida de la guerra es un elemento dentro de un debate más amplio. Una fuente de la delegación moscovita señaló que el objetivo último es la creación de una arquitectura de seguridad global e indivisible para todo el continente. Esta visión prioriza la soberanía y la capacidad de decisión independiente de cada Estado. Moscú rechaza cualquier intento de imponer condiciones sin considerar estos principios fundamentales.

Por su parte, la delegación ucraniana exigió que cualquier mecanismo futuro respete la soberanía y la integridad territorial. Las autoridades en Kiev insisten en la necesidad de garantías de seguridad creíbles. Estas exigencias buscan asegurar que Ucrania pueda defenderse ante futuras agresiones. La delegación ucraniana está encabezada por el negociador Rustem Umerov, quien lleva esta carga diplomática con determinación.

Impacto en la política europea y next steps

El presidente estadounidense Donald Trump ha planteado anteriormente un acuerdo grande que involucrará a toda Europa. Esta propuesta generó temor en algunos sectores europeos sobre una posible colaboración Washington-Moscú. Sin embargo, Estados Unidos coincidió con los europeos en la necesidad de preservar la integridad territorial ucraniana. Este consenso es crucial para mantener la unidad occidental durante el proceso de paz.

Europa y Ucrania temen que Washington fuerce a Kiev a aceptar un acuerdo que implique una capitulación de facto. El presidente Trump ha sugerido que Ucrania tendría que ceder territorio para finalizar el conflicto. Esta posición ha aumentado la ansiedad en Kiev y en las capitales europeas. Los dirigentes europeos tienen poco o ningún contacto con Vladimir Putin desde 2022.

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El general Alexus Grynkewich, máximo mando de Estados Unidos en Europa, participa en las negociaciones. También está presente el empresario estadounidense Steve Witkoff, enviado especial de Trump. Las posiciones de ambos bandos siguen muy alejadas, lo que reduce las expectativas de un acuerdo rápido. Putin se ha negado a una tregua global y a reunirse con Volodimir Zelenski.

Expertos ucranianos sugieren que Kiev podría presionar por treguas locales como un primer paso. Un alto el fuego previo en la región de Jersón fue considerado un precedente positivo. Las partes continúan debatiendo sobre la cesión de territorios en Donetsk. La situación humanitaria sigue siendo crítica para ambas naciones.