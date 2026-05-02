Negociador del Parlamento Europeo exige respuesta contundente a aranceles de Trump

El negociador jefe del Parlamento Europeo para el acuerdo comercial con EE. UU., Bernd Lange, critica los nuevos aranceles impuestos por Trump a los vehículos europeos y pide una reacción firme y unida por parte de la UE, recordando las herramientas de defensa comercial disponibles y las salvaguardas incluidas en el acuerdo.

El negociador jefe del Parlamento Europeo para el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, Bernd Lange, ha instado a una respuesta firme y clara ante la reciente imposición de aranceles del 25% a vehículos europeos anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump .

Lange calificó las acciones de Trump como ataques arbitrarios, recordando un incidente previo relacionado con Groenlandia, y enfatizó que este tipo de comportamiento no es propio de socios cercanos. Subrayó la necesidad de que la UE reaccione con determinación, confiando en su propia fortaleza y posición en el escenario global.

La declaración de Lange se produce después de que Trump acusara a la UE de no cumplir con el acuerdo comercial previamente negociado, lo que lo llevó a anunciar la aplicación de los aranceles a partir de la próxima semana. Lange recordó que la UE dispone de un amplio abanico de herramientas de defensa comercial, incluyendo el instrumentoSocial, para responder a estas medidas proteccionistas.

Criticó la falta de fiabilidad y la imprevisibilidad de Trump, señalando que sus amenazas y acciones socavan la estabilidad del comercio internacional y ponen en peligro la seguridad de las inversiones. El eurodiputado alemán también hizo referencia a aranceles adicionales previamente impuestos por Estados Unidos a productos que contienen acero y aluminio, que ya alcanzan un promedio del 25%, superando el 15% acordado inicialmente.

Lange advirtió que las reacciones emocionales y espontáneas de Trump no deben poner en riesgo la economía global y los puestos de trabajo. En este contexto, defendió las salvaguardas que el Parlamento Europeo incluyó en el acuerdo comercial, precisamente para protegerse de este tipo de comportamientos.

El Parlamento Europeo, que aprobó el acuerdo comercial en marzo, incorporó cláusulas que permiten la suspensión del pacto si Estados Unidos impone nuevos aranceles, amenaza con hacerlo, o cuestiona la integridad territorial de la UE. Además, se estableció una cláusula de entrada en vigor que impide la aplicación del acuerdo hasta que se confirme el cumplimiento total de sus términos.

Esta decisión permitió a Bruselas iniciar la implementación de su parte del acuerdo, aunque su ratificación definitiva aún requiere la negociación del diseño final con los Estados miembros. La Comisión Europea ha desmentido categóricamente las acusaciones de Trump sobre el incumplimiento del acuerdo por parte de la UE, y ha advertido que explorará todas las opciones disponibles para proteger sus intereses frente a las nuevas medidas arancelarias.

La situación plantea serias preocupaciones sobre el futuro de las relaciones comerciales transatlánticas y la estabilidad del sistema multilateral de comercio. La escalada de tensiones comerciales entre la UE y Estados Unidos podría tener consecuencias negativas para ambas economías y para la economía global en su conjunto. La respuesta de la UE a los aranceles de Trump será crucial para determinar el rumbo de estas relaciones en los próximos meses.

La firmeza y la unidad de la UE son esenciales para defender sus intereses y promover un comercio justo y equitativo





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