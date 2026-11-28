Nelfy Melo, asesora de Claudia Romero, desmintió las acusaciones de Angie Rodríguez sobre sus estudios. La exfuncionaria garantiza la validez de sus grados en la Fundación Universitaria San José.

La funcionaria pública Nelfy Melo, quien ejerce como asesora de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (UTL) para la congresista Claudia Romero, emitió un comunicado oficial este sábado. En este documento, Nelfy Melo rechazó de manera contundente las recientes acusaciones formuladas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), sobre la legitimidad de sus títulos académicos y su trayectoria en el Despacho Presidencial.

Defensa de formación en la Fundación Universitaria San José

La respuesta de Nelfy Melo se centra específicamente en los programas cursados en la Fundación Universitaria San José. Según afirmó la asesora, aprobó tres programas académicos cumpliendo rigurosamente con todos los requisitos institucionales. Esto incluye la realización de los pagos correspondientes, la entrega de las evaluaciones requeridas y el respeto a los tiempos de formación establecidos por la universidad.

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Para sustentar su posición, Nelfy Melo señaló que la propia institución educativa ha respaldado públicamente su proceso académico. Destacó que la universidad certificó ante un juzgado que su formación era válida y que los soportes documentales existen para demostrar su integridad profesional frente a cualquier escrutinio público o legal.

Conflictos laborales y reubicación en el Despacho Presidencial

Sobre su etapa en el Despacho Presidencial, Nelfy Melo relató un conflicto interpersonal con Angie Rodríguez. Afirma que se negó a entregar información privada del presidente a Rodríguez, quien, según su versión, le exigía dicha información de manera constante. Esta negativa generó, en opinión de Melo, un ambiente de tensión laboral que derivó en medidas adversas contra ella.

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Melo sostuvo que Angie Rodríguez ordenó su reubicación y el allanamiento de su lugar de trabajo. La funcionaria indicó que este proceder se justificó con una supuesta solicitud presidencial. Sin embargo, añadió que el jefe de Estado revocó dicha decisión al enterarse de que se estaban tomando determinaciones disciplinarias sin su aprobación ni conocimiento previo.

Respuesta a la secta corrupta y denuncias pendientes

En su comunicado, Nelfy Melo desestimó las insinuaciones que la vinculan con una supuesta secta corrupta dentro de la administración. Cuestionó abiertamente la falta de formalidad en los procesos judiciales, preguntando por qué no se habían presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes pese a la gravedad de los cargos.

Confirmó que ha iniciado las acciones legales oportunas ante la Fundación Universitaria San José para proteger su nombre y sus credenciales. Esta medida busca esclarecer la verdad sobre su trayectoria académica y defender su reputación profesional frente a las campañas de difamación que mantiene Angie Rodríguez.

Antecedentes y estatus actual del caso ante el Estado

El conflicto no es reciente. En enero, la representante Cathy Juvinao denunció que Nelfy Melo había recibido los tres títulos académicos de manera irregular. En aquella ocasión, Melo explicó que los grados fueron resultado de una progresión académica con homologación de materias y créditos adicionales, no simultáneos.

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Angie Rodríguez reabrió la controversia el 26 de noviembre a través de publicaciones en la red social X. Allí afirmó que Melo obtuvo los títulos de manera irregular y que actualmente está vinculada a la UTL de la representante Romero. El caso sigue en curso mientras la Procuraduría General adelanta una actuación disciplinaria y se espera el pronunciamiento definitivo del Ministerio de Educación sobre los títulos en disputa.