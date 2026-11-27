Nelfy Melo, secretaria de Petro, reaparece en la Unidad de Trabajo Legislativo de Claudia Romero, quien enfrenta cuestionamientos por un título no obtenido en la Universidad Javeriana.

Nelfy Melo Morales, secretaria de confianza del expresidente Gustavo Petro, ha vuelto a generar controversia pública tras su reaparición en el Congreso de la República. La funcionaria, quien ya había sido objeto de escrutinio en enero por la obtención de tres títulos universitarios en un solo día, ahora figura vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante Claudia Teresa Romero Nader. Esta nueva situación intensifica el debate sobre la transparencia académica en el gobierno colombiano.

Vínculo laboral con Claudia Romero y asignación mensual

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, reveló en su cuenta de X que Melo se encuentra vinculada a la UTL de la congresista Claudia Romero Nader desde el 23 de julio de 2026. Según la planilla de conformación de las unidades de trabajo legislativo de la Cámara con corte a agosto de 2026, Nelfy Melo Morales ostenta el cargo de Asistente II. Por este desempeño, recibe una asignación mensual de $7.003.620, lo cual suma un costo significativo para el erario público en medio de las controversias que rodean su trayectoria profesional.

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Controversia de los tres títulos de la Fundación San José

El pasado 5 de julio de 2024, Nelfy Melo Morales obtuvo tres títulos académicos en la Fundación Universitaria San José: dos profesionales en Administración de Empresas e Ingeniería Industrial, y uno tecnológico en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sus documentos sugieren que realizó estos estudios después de comenzar a trabajar en el Gobierno, acompañando a Petro desde 2022. Incluso se menciona que presentó la prueba Saber Pro nueve días después de graduarse, un detalle que ha sido señalado como irregular por críticos del gobierno y la propia Angie Rodríguez.

Denuncias de Angie Rodríguez sobre la investigación y el 'cartel de diplomas'

Angie Rodríguez afirmó que, en enero de 2026, solicitó el inicio de una investigación ante la Oficina de Control Interno Disciplinario del DAPRE tras conocer la presunta obtención irregular o falsa de los títulos. Rodríguez indicó que recibió instrucciones expresas del presidente Petro de no intervenir en el caso, a pesar de sus reservas. Además, vinculó este escenario al presunto "cartel de diplomas" denunciado por la representante Cathy Juvinao, el cual afectaría a al menos 16 entidades del Gobierno Petro con un costo superior a $1.100 millones entre 2023 y 2025, presentando 24 casos de presuntas irregularidades graves.

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La crisis académica de la representante Claudia Romero Nader

La jefa de Melo en el Congreso, Claudia Teresa Romero Nader, enfrenta su propia polémica académica. La Universidad Católica denunció que Romero habría presentado un diploma de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana, fechado el 9 de agosto de 2024, para ingresar a una especialización. Sin embargo, una certificación de la Javeriana del 23 de septiembre de 2026 confirma que Romero no está inscrita como estudiante y nunca obtuvo ese título. La congresista ha sostenido que nunca utilizó el documento, afirmando que era falso y que denunció su circulación.

Posición de Petro y próximos pasos institucionales

Hasta la fecha, el expresidente Gustavo Petro no se ha pronunciado públicamente sobre el caso de Claudia Romero Nader. Este silencio contrasta con su defensa previa de Verónica Estrada, quien fue suspendida tres meses por presuntas falsedades en sus títulos. Rodríguez también recordó que fue Petro quien dio la instrucción expresa de incluir a Claudia Romero en la lista cerrada del Pacto Histórico, medida que generó inconformidad en varios congresistas con mayor trayectoria. La situación actual exige claridad sobre la responsabilidad institucional y la integridad de los funcionarios públicos vinculados a estas controversias.