Nequi celebra 10 años de operaciones en Colombia y comparte su crecimiento y desafíos.

La plataforma financiera Nequi celebra sus 10 años de operaciones en Colombia y comparte su crecimiento y desafíos. según los datos proporcionados, Nequi ha sumado cerca de 28 millones de usuarios y ha consolidado su posición como uno de los principales actores de pagos y servicios financieros digitales en el país. Durante una celebración, Andrés Vásquez, CEO y cofundador de Nequi, aseguró que uno de los principales desafíos durante esta década ha sido manejar el rápido crecimiento de usuarios y la transformación digital de los servicios financieros en Colombia.

Nequi celebraba los 10 años de operaciones en Colombia al destacar su crecimiento y consolidación como uno de los principales actores de pagos y servicios financieros digitales en el país.

Durante una celebración, Andrés Vásquez, CEO y cofundador de la plataforma financiera, aseguró que uno de los principales desafíos durante esta década ha sido manejar el rápido crecimiento de usuarios y la transformación digital de los servicios financieros en Colombia. El crecimiento acelerado de clientes ha proporcionado muchas satisfacciones, pero también ha ocasionado desafíos en la gestión. Nequi ha simplificado los pasos para abrir una cuenta y ha desarrollado una plataforma móvil para enviar dinero a través de códigos QR.

Además, Nequi ha tenido un gran impacto en el acceso al crédito para miles de personas que nunca antes habían estado bancarizadas. Actualmente, el 35 % de los créditos otorgados por Nequi corresponden a usuarios que nunca antes habían tenido acceso a un producto financiero de este tipo.

Finalmente, Nequi ha destacado la llegada del sistema de pagos inmediatos Bre-B y ha asegurado que concentra cerca del 60 % de las transacciones. La plataforma también se prepara para reducir barreras en las transacciones y fortalecer soluciones para emprendedores y trabajadores independientes





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